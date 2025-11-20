Regina Do Santos se suma a Rappel y lanza una dura acusación contra la hija de Encarnita Polo

Continúan las reacciones a la trágica muerte de la actriz Encarnita Polo en la madrugada del pasado viernes presuntamente estrangulada por un hombre de 66 años en la residencia de ancianos en la que residía en Ávila desde principios de 2025 a causa de su deterioro cognitivo por el principio de alzheimer que padecería.

Después de que Rappel arremetiese contra la hija de la artista, Raquel Waitzman por haberla "abandonado como a un perro en un geriátrico" -unas durísimas declaraciones por las que horas después se disculpaba públicamente confesando que se dejó llevar por un impulso tras conocer la noticia de la muerte de la que fuera su gran amiga- ahora es Regina Do Santos la que no ha dudado en arremeter contra la única hija de Encarnita.

"Encarnita, la he conocido hace muchos años, he tenido el gran gusto de trabajar con ella, nos hemos reído muchas veces, pero jamás, jamás de mi vida pensé que podría pasar lo que le ha pasado. Yo estoy muy dolida, yo he hablado también con Parada, Parada está hecho una porquería, porque él no puede entender cómo le ha podido pasar a una gran amiga nuestra y una persona tan querida" ha expresado durante la presentación del nuevo libro de Nacho Montes este miércoles en Madrid.

"A mí me duele muchísimo, no entiendo cómo pudo pasar, no entiendo cómo este tío pudo atravesar pabellones y llegar hasta su habitación. No entra en mi cabeza. Por más que me digan, me expliquen, yo no quiero culpar a nadie porque quién soy yo, pero a mí me duele en el alma que no haya tenido un control de gente que estuviera a su lado, porque no puede ser. La edad que ella tenía y la persona que la atacó era mucho más joven, y de la fuerza. ¿Tú te imaginas que despertar a las 3 de la mañana y ver a una persona encima tuyo? Yo creo que me vuelvo blanca del susto, Encarnita, yo rezo todos los días. Pido a Dios que tu alma y tu espíritu llegue a donde tienen que llegar. Estamos contigo" ha añadido muy emocionada.

Respecto a la relación que la actriz tenía con su hija, Regina asegura que "antes de que la hija la llevara para Ávila, podíamos hablar por teléfono, podíamos quedar con Parada, con amigos, o en tal fiesta, o en una comida... O sea, que a ella gustaba que tú estuvieras al lado de ella. Yo sé que ella estaba atravesando un mal momento, porque ella a veces me decía, 'no puedo, estoy arruinada, no puedo mantener los gastos'".

"Su hija yo creo que la controlaba o la cuidaba, pero pienso que llevarla para allá le ha hecho mucho daño, a pesar de que ella tendrá su motivo, la hija, pero a Encarnita le gustaba estar en Madrid. Mucha gente la quería, gente importante del mundo de la música, del artisteo... hasta mismo el gran Rappel. Todo el mundo la quería apoyar, pero tú no puedes hacer lo que una persona que tiene el control te diga que no te acerques, no podáis hablar por teléfono" ha apuntado, revelando que "a mí me llamó un montón de gente porque quería hablar con ella, llevarla a programas de televisión en Galicia, hacer una entrevista como vosotros... pero no nos dejaba su hija, entonces tú no puedes".

De ahí que no ha dudado en lanzar un demoledor reproche a Raquel: "Pienso que si nos hubiese dejado, con todo respeto le digo a tu hija, no me meto contigo, pero si nos hubiese dejado entre todos los que la queríamos, algo hubiésemos hecho, algo hubiésemos hecho, porque Encarnita era una persona muy divertida, los que la conocimos de más joven era muy divertida".