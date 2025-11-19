Agencias

Las autoridades de Indonesia elevan al máximo el nivel de alerta tras la erupción del volcán Semeru, en Java

Las autoridades de Indonesia han elevado este miércoles al máximo el nivel de alerta a causa de la erupción registrada en las últimas horas en el volcán Semeru, situado en el este de la isla de Java --en la que se encuentra la capital, Yakarta--, que ha provocado por ahora la evacuación de unas 300 personas.

La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB, por sus siglas en inglés) ha indicado en un comunicado que el nivel de alerta ha sido elevado a la cuarta fase --la más alta-- a causa de la actividad en el volcán, con una erupción piroclásita en la zona, situada entre las localidades de Lumajang y Malang.

Así, ha recalcado que no deben llevarse a cabo actividades en un radio de ocho kilómetros desde el cráter del volcán debido "al riesgo de impacto de rocas eyectadas", además de la posibilidad de "avalanchas de lava y lahares" que se originen a causa de la erupción del Semeru, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

Indonesia se encuentra en el llamado Anillo de Fuego y cuenta con más de 120 volcanes activos --entre ellos el Semeru, de más de 3.600 metros de altura--, lo que lo convierte en uno de los países con más actividad volcánica del mundo.

