Veterinarios se concentran hoy frente a Agricultura para exigir la derogación de la Ley del Medicamento

Veterinarios de toda España llevarán a cabo una cacerolada "simbólica" este martes 18 de noviembre ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPARA) para exigir una vez más la derogación del Real Decreto que regula la prescripción y el uso de medicamentos veterinarios y reclamar una normativa adaptada al Reglamento Europeo sobre medicamentos veterinario "y a la realidad sanitaria del sector".

Al margen de ello, demandarán que el Gobierno flexibilice la prescripción y la interpretación de las normas, que reconozca el criterio científico y profesional del veterinario, que contemple el derecho de los profesionales da tratar a los animales de forma "completa y eficaz" y que "cumpla con el mandato parlamentario de diálogo real con el sector".

"Han pasado casi seis meses desde que el Parlamento instó al Ministerio de Agricultura a abrir un proceso de diálogo con el sector veterinario. Sin embargo, a día de hoy, no se ha presentado ningún texto alternativo ni se han concretado avances reales", ha lamentado el sector.

Además, el colectivo se muestra "preocupado" ante la amenaza de posibles sanciones "desorbitadas" en los próximos meses. Según han explicado, la movilización contará con la presencia de representantes de colegios de toda España, con el Consejo General de Colegios Veterinarios a la cabeza, asociaciones profesionales y organizaciones del Comité de Crisis Veterinario, constituido por todas las asociaciones profesionales veterinarias de España.

