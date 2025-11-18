Agencias

Un bombardeo ruso en la región de Járkov mata a una niña de 17 años

Guardar

Un bombardeo ruso contra la ciudad de Berestin, en el este de Ucrania, ha matado a una niña de 17 años y ha herido a otras nueve personas, entre ellas otro menor, según ha informado el gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov.

"Una joven de 17 años que ha resultado gravemente herida en un ataque con cohetes contra la ciudad de Berestin ha fallecido en el hospital", ha anunciado de madrugada el dirigente, apenas dos horas después de advertir del bombardeo.

En este momento, ha mantenido la cifra preliminar de nueve heridos, entre los que habría también "un niño de 16 años". Asimismo, ha subrayado que siete de los heridos han sido hospitalizados con lesiones provocadas por explosión.

El ataque ha llegado unas horas después de que se haya declarado una alerta aérea en varias regiones, en particular en Járkov, debido a la amenaza de misiles balísticos, según ha informado el portal de noticias Ukrinform. Por su parte, la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha registrado dos instancias de un "objetivo de alta velocidad" sobrevolando Berestin, según ha recogido en su canal de Telegram.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos cuatro migrantes muertos después de naufragar dos embarcaciones en las costas de Libia

Rescatistas y organizaciones humanitarias alertan sobre el aumento de tragedias marítimas cerca de Al Khums, tras el hallazgo de víctimas y la denuncia de abusos por parte de autoridades libias, según reportes de la Media Luna Roja y la OIM

Al menos cuatro migrantes muertos

La defensora del pueblo de Colombia denuncia la muerte de otra menor en los ataques del Ejército en Arauca

La defensora del pueblo de

La primera ministra de Trinidad y Tobago niega la posibilidad de ataques contra Venezuela desde su territorio

La primera ministra de Trinidad

La coalición chií de Al Sudani se hace con el bloque parlamentario más numeroso tras las elecciones en Irak

La coalición chií de Al

Al menos nueve heridos tras el accidente de un coche que participaba en un evento deportivo en Australia

El impacto de un vehículo contra las gradas durante una competencia automovilística en Walcha dejó a varias personas hospitalizadas, entre ellas un hombre en estado crítico, mientras la policía investiga el desencadenante de la tragedia en el rally

Al menos nueve heridos tras