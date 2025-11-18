Agencias

La UE pide a Honduras garantizar la independencia de instituciones electorales de cara a la cita en las urnas

La Unión Europea ha pedido este martes a Honduras que garantice la independencia de las instituciones electorales de cara a la cita en las urnas, que comprende comicios presidenciales, legislativos y municipales.

"La UE insta a las autoridades hondureñas y a todos los partidos y actores políticos a garantizar que las instituciones electorales puedan operar de forma independiente y eficaz de conformidad con la Constitución", ha declarado la portavoz de Exteriores del bloque comunitario, Anitta Hipper, en un comunicado.

Bruselas, que ha dicho que "sigue de cerca la situación previa" a las elecciones previstas para el 30 de noviembre, ha expresado su "preocupación por los recientes acontecimientos que afectan al marco institucional y a los preparativos electorales".

Es por ello que la portavoz comunitaria ha subrayado que "la transparencia, la credibilidad, la estabilidad y la inclusión política son esenciales para que la ciudadanía hondureña pueda votar en un entorno pacífico y ordenado".

Por último, Hipper ha informado de que la Unión Europea ha desplegado una Misión de Observación Electoral (MOE) en Honduras tras una invitación formal de las autoridades hondureñas y del Consejo Nacional Electoral (CNE), "como parte de su compromiso continuo de apoyar la democracia y el Estado de derecho en el país".

La postura de Bruselas llega después de que la presidenta hondureña, Xiomara Castro, denunciara una conspiración para manipular las elecciones mientras que la oposición avisó de una maniobra del Gobierno para impedir los próximos comicios.

