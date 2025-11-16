Agencias

ONG tuareg denuncian 13 civiles muertos, siete de ellos niños, en ataques del Ejército en Tombuctú

Guardar

La ONG del Colectivo para la Defensa de los Derechos del Pueblo de Azawad (CD-DPA), ha denunciado que 13 civiles han muerto, entre ellos siete niños, en dos ataques aéreos lanzados por el Ejército maliense en la región del Tombuctú, escenario de una operación militar contra el yihadismo en la zona.

El primer ataque ocurrió el pasado jueves por la noche en la comuna de Tin-Aïcha cuando, según fuentes locales también consultadas por el medio Radio France Internationale (RF), un avión no tripulado del Ejército maliense mató a una familia entera: un transportista de 41 años, su mujer y sus cinco hijos de 7, 9, 11, 13 y 15 años.

Al día siguiente, la noche del viernes 14 de noviembre, un segundo ataque con drones tuvo como objetivo un campamento nómada en Albouhera, cerca de Gargando, en la misma zona, que se saldó con cuatro mujeres y dos bebés muertos, según varias fuentes locales a ambos medios, que también informaron de tres heridos.

Estos incidentes han ocurrido durante una semana de festejos del segundo aniversario de la recuperación militar de la región maliense de Kidal de manos del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), por las fuerzas de la actual junta militar dirigida por el golpista Assimi Goita.

La llegada de la junta al poder ha destruido las esperanzas de negociación con los grupos tuareg que buscan materializar sus aspiraciones de "autodeterminación" de la región del Azawad, que además han acusado al Ejército maliense de perpetrar matanzas contra su población con el respaldo de los mercenarios del antiguo Grupo Wagner ruso, ahora llamado Africa Corps.

El Ejército maliense no se ha pronunciado sobre estos ataques pero ha desmentido por norma toda implicación en bombardeos contra la población civil de la zona.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El ala progresista demócrata consigue un nuevo triunfo con la victoria de Katie Wilson a la Alcaldía de Seattle

Katie Wilson se impone en la contienda por el liderazgo municipal de Seattle, derrotando al actual alcalde en unos comicios históricamente ajustados, tras una campaña centrada en el acceso a la vivienda y el respaldo de un movimiento ciudadano

El ala progresista demócrata consigue

La Ecoplanta de Tarragona de Repsol, reconocida en el marco de la COP30 como caso de éxito en descarbonización

La Ecoplanta de Tarragona de

Médicos palestinos denuncian la muerte de un joven por disparos del Ejército israelí en Cisjordania

Médicos palestinos denuncian la muerte

La OMS lanza las primeras guías para abordar la diabetes en el embarazo e integrarla en la atención prenatal

Especialistas alertan que casi una de cada seis futuras madres enfrenta esta patología cada año y advierten sobre riesgos graves para ellas y sus hijos, mientras reclaman acciones inmediatas para mejorar el tratamiento a nivel global

La OMS lanza las primeras

Cuerpo aclara mañana al Congreso cómo afecta el bloqueo de Junts a las leyes que condicionan fondos europeos

Cuerpo aclara mañana al Congreso