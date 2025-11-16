Agencias

Detenido en Málaga 'Pipo' Chavarría, uno de los narcos más buscados de América Latina

Guardar

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado este domingo la detención en España de Wilmer Chavarría Barré, alias 'Pipo', el líder del cártel de Los Lobos y uno de los narcos más buscados del continente, al término de una operación conjunta entre la Policía Nacional de ambos países.

"Hoy capturamos a 'Pipo' Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos", ha anunciado Noboa en su cuenta de la red social X. El comandante de la Policía Nacional de Ecuador, el general Pablo Maldonado, ha precisado que la detención del 'narco' ocurrió en la provincia de Málaga.

El jefe policial ha recordado que alias 'Pipo' fingió su muerte en el año 2021, en medio de la pandemia del COVID-19, cambió su identidad a Danilo Fernández, presuntamente nacido en Maracaibo, Venezuela, y se ocultó en Europa mientras "ordenaba asesinatos en el país".

"El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador", ha añadido Noboa, "controlaba las operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al cártel Jalisco Nueva Generación".

Cabe recordar que Estados Unidos promulgó en 2024 sanciones contra alias 'Pipo' y el cártel que dirigía, considerado como la organización de narcotráfico más grande de Ecuador, merced en parte a sus conexiones con los cárteles mexicanos Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa "para impulsar la violencia y la inestabilidad en Ecuador", según el comunicado publicado en su momento por el Departamento del Tesoro de EEUU.

Además, Los Lobos han sido señalados en Ecuador por planificar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto de 2023 tras un mitin en Quito. Alias 'Pipo' cuenta también con antecedentes desde el año 2004 por robo, asociación ilícita, narcotráfico, sicariato, atentados terroristas y masacres carcelarias.

El presidente ha aplaudido el "trabajo conjunto" realizado por la Policía Nacional ecuatoriana y española como ejemplo de cooperación.

"Para combatir el crimen transnacional, la cooperación internacional es una necesidad", ha manifestado el mandatario sobre la detención de un delincuente particularmente esquivo, que llegó a ser dado por muerto.

"Nosotros lo buscamos en su mismísimo infierno. Esa es la diferencia cuando hay voluntad de luchar por tu país", ha declarado el presidente ecuatoriano, quien ha descrito al narcotraficante como "el objetivo de más alto valor": "Hoy las mafias retroceden. Hoy gana el Ecuador", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Alcaraz recibe el trofeo como número 1 del 2025: "Es algo para lo que estoy trabajando muy duro"

Carlos Alcaraz celebra su reconocimiento como mejor tenista mundial en 2025, agradece el apoyo incondicional de su entorno y de los aficionados, destaca la importancia del trabajo en equipo y resalta el esfuerzo constante que exige alcanzar la cima

Alcaraz recibe el trofeo como

Kast y Kaiser reiteran que apoyarán a cualquier candidato de derecha en la segunda vuelta en Chile

Kast y Kaiser reiteran que

La primera ministra de Japón, dispuesta a reunirse con Kim Jong Un

Tras anunciar su voluntad de mantener un diálogo directo, la mandataria japonesa busca resolver disputas históricas y abordar el secuestro de ciudadanos por parte de Pyongyang, presionando para obtener respuestas y avanzar en la normalización diplomática con Corea del Norte

La primera ministra de Japón,

Daniela Álvarez y Tania Moreno pasan invictas a dieciseisavos de final del Mundial de Voley Playa

Daniela Álvarez y Tania Moreno

Errejón reprocha que el juez "ignora las pruebas" al procesarle y Mouliaá celebra que "nadie está por encima" de la ley

Tras la decisión judicial de avanzar hacia un juicio por supuesta agresión, la defensa del exparlamentario sostiene que se han desestimado pruebas clave mientras la actriz, firme en su postura, destaca la importancia del consentimiento y la igualdad ante la justicia

Errejón reprocha que el juez