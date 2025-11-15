Agencias

Un total de 19 provincias y Ceuta están este sábado con avisos por lluvia, tormenta, viento y oleaje

El paso de la borrasca 'Claudia' seguirá dejando este sábado avisos en 19 provincias y Ceuta por lluvia, tormenta, viento y oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, habrá avisos amarillos por lluvia en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Sevilla, Huesca, Salamanca, Segovia, Ciudad Real, Toledo, Lleida, Badajoz, A Coruña, Pontevedra, Madrid y Ceuta. Además, ascenderá a nivel naranja (importante) en Ávila y Cáceres.

En cuanto a viento, las provincias con aviso amarillo serán Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla, Toledo, Badajoz y Cáceres.

Habrá también avisos amarillos por tormenta en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Sevilla y Ceuta, mientras que el oleaje activará el mismo nivel de aviso en Cádiz, Huelva, A Coruña y Pontevedra.

Este sábado, la borrasca 'Claudia' permanecerá estacionaria al noroeste de la Península y dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos con tendencia a abrirse claros en la fachada oriental por la tarde. Además, se darán precipitaciones en la mayor parte de la Península.

Por un lado, serán poco probables y de carácter ocasional en los litorales cantábricos, Ebro y extremo este, así como en Baleares, ya que se esperan intervalos de nubes altas con tendencia a cubrirse. Por otro, las lluvias serán más abundantes en el resto de Andalucía, Pirineo, sistema Central y oeste de Galicia, cordillera Cantábrica y Alborán, donde es probable que sean fuertes y persistentes.

No obstante, estas precipitaciones llegarán con tormenta y posible granizo ocasional en el oeste de Andalucía y, de forma aislada, en el oeste de Galicia y entorno pirenaico oriental. En Canarias, habrá predominio de cielos poco nubosos o con intervalos y bajo la posibilidad de algún chubasco ocasional en las islas de mayor relieve. Al mismo tiempo, nevará en cumbres de Pirineos, sistema Central y Sierra Nevada.

Asimismo, se esperan bancos de niebla en entornos de montaña y en Alborán, con brumas frontales al principio en amplias zonas de los tercios central y occidental, junto a una calima en el este peninsular y Baleares.

Las temperaturas máximas irán en aumento en Alborán, sierras del sureste peninsular e interior norte de Cataluña, con descensos en el resto del cuadrante nordeste, norte de la meseta Sur y Baleares. Las mínimas sufrirán un descenso en el Cantábrico, fachada oriental y tercio nordeste peninsular, con pocos cambios térmicos en el resto. Se esperan heladas débiles en cumbres del Pirineo.

A su vez soplarán vientos flojos del este en el tercio nordeste peninsular, con poniente moderado en el Estrecho y Alborán y viento moderado del sur y suroeste en el resto.

También se darán intervalos fuertes en los litorales atlánticos y del sureste peninsular y en Baleares, con rachas muy fuertes en el Cantábrico oriental y en los principales entornos de montaña de la Península y Mallorca, que pueden ser localmente huracanadas en cumbres de montañas del norte. Por su parte, se prevé viento moderado de componente oeste en Canarias amainando.

