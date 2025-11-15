Agencias

Netanyahu y Putin tratan la situación en Oriente Próximo en una conversación telefónica

Guardar

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyhau, han mantenido este sábado una conversación tlefónica en la que han abordado la situación política en territorios como Gaza, Irán o Siria.

"Intercambiaron puntos de vista sobre la situación en Oriente Medio, incluyendo los acontecimientos en la Franja de Gaza en el contexto del alto el fuego y el acuerdo de intercambio de prisioneros", ha informado la Presidencia rusa en un comunicado oficial.

Asimismo han tratado sobre "la situación en torno al programa nuclear iraní y cuestiones relativas a la promoción de una mayor estabilización en Siria", según el Kremlin.

La ofcina de Netanyahu ha confirmado la llamada y ha destacado que fue "a iniciativa del presidente Putin" y que es la continuación de "una serie de conversaciones precedentes recientes" para "abordar cuestiones regionales".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

CORR. El tío de Luis Rubiales, detenido tras lanzarle huevos en la presentación de su libro

La Policía Nacional arrestó a un familiar de Luis Rubiales tras un incidente durante el estreno de su obra en Madrid, donde lanzó objetos a la tarima, provocando daños en el equipo audiovisual y generando tensión entre los asistentes

CORR. El tío de Luis

Luis de la Fuente: "La prioridad es el futbolista siempre, aunque alguno no lo quiera entender"

Luis de la Fuente: "La

México amplía sanciones a cinco entidades acusadas por EE.UU. de lavar dinero del narco

Autoridades identificaron transferencias por más de 1.000 millones de pesos y movimientos de fondos entre varios países, lo que llevó a bloquear operaciones de empresas vinculadas a una red criminal internacional, según informes oficiales y estadounidenses

Infobae

AMP. El sobrino de Luis Rubiales, detenido tras lanzar huevos a su tío en la presentación de su libro

La Policía Nacional ha arrestado a un familiar del exmandatario deportivo tras arrojar objetos durante un evento en Madrid, ocasionando daños materiales mientras los asistentes presenciaban el incidente previo al inicio de la presentación de una obra autobiográfica

AMP. El sobrino de Luis

El español Martín de la Puente se corona campeón en dobles del torneo de maestros

El español Martín de la