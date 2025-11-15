Agencias

Más de 20.000 evacuados en Núremberg (Alemania) tras hallar una bomba de la Segunda Guerra Mundial

Guardar

Más de 20.000 personas han sido evacuadas en la ciudad alemana de Núremberg tras el descubrimiento de una bomba estadounidense de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) durante unas obras en la ciudad, según ha informado la administración municipal en un comunicado.

"El hallazgo de una bomba aérea estadounidense en Avenariusstrasse 35, detrás de la fortaleza de Veste, ha provocado la evacuación de la zona y el cierre de varias calles en un radio de 800 metros. Hasta 21.000 residentes deben abandonar sus hogares", han indicado las autoridades locales, subrayando que se trata de "la mayor evacuación" efectuada hasta la fecha en la ciudad por un hallazgo de este tipo.

La detección de este artefacto, de unos 450 kilogramos, ha provocado asimismo el cierre de varias calles, carreteras y líneas de transporte público en un radio de 800 metros, establecido como perímetro de seguridad.

La empresa de transporte público de Núremberg (VAG) ha puesto a disposición de las autoridades una decena de autobuses para la evacuación, que se ha extendido desde las 20:30 horas hasta aproximadamente las 02.20 horas (hora local).

De acuerdo con la última actualización de la administración municipal, la bomba será desactivada este sábado por la noche. Mientras tanto, en el lugar continúan desplegados los servicios de emergencia de bomberos, rescate, policía y THW (Agencia Federal de Ayuda Técnica), así como tres expertos en desactivación de explosivos.

"Cuando llegue el momento, también se cerrará el espacio aéreo y se suspenderá el tráfico de la VAG durante ese período", han añadido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rubio defiende los ataques en aguas del Caribe y espeta a la UE: "No puede determinar" cómo se defiende EEUU

Washington rechaza cuestionamientos provenientes de Bruselas por sus operaciones en el Caribe, reiterando que la seguridad nacional estadounidense no está sujeta a decisiones externas y justificando sus acciones como respuesta ante amenazas vinculadas al narcotráfico en la región

Rubio defiende los ataques en

La Cámara de Represetantes de Estados Unidos aprueba el paquete de financiación que reabrirá el Gobierno federal

Miles de empleados federales vuelven a sus actividades tras semanas de parálisis institucional, programas sociales y servicios esenciales recuperan su funcionamiento y el Congreso procura evitar otro cierre con asignaciones presupuestarias hasta septiembre de 2026, informó The Hill

La Cámara de Represetantes de

Trump asegura que ya ha "tomado una decisión" que aún no puede revelar sobre sus próximos pasos con Venezuela

Trump asegura que ya ha

Trump reduce los aranceles de alimentos básicos como el café, la carne de vacuno y frutas

Trump reduce los aranceles de

Kenia cifra en 200 sus nacionales reclutados por el Ejército ruso y denuncia tácticas engañosas

El gobierno africano investiga el caso de decenas de heridos y desaparecidos reclutados para la guerra tras falsas ofertas laborales, mientras alerta sobre la extensión de redes internacionales que captan víctimas con promesas engañosas de empleo en el extranjero

Kenia cifra en 200 sus