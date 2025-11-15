Agencias

La Policía sueca declara como un accidente el atropello del autobús en el norte de Estocolmo

La Policía de Estocolmo ha declarado como un accidente el fatal atropello de tres personas por un autobús este pasado viernes al estrellarse contra una parada de la capital sueca.

El conductor se encuentra hospitalizado y bajo investigación por negligencia después de que su autobús de dos pisos arrasara con la parada donde aguardaban varias personas cerca del Instituto Real de Tecnología de la ciudad, informa la televisión estatal sueca STV.

Los fallecidos siguen pendientes de identificación y de los tres heridos dos siguen hospitalizados aunque están ya fuera de peligro. No había nadie más a bordo del autobús.

