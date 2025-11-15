Agencias

Fuerzas federales inician una redada masiva contra inmigrantes en en Charlotte, Carolina del Norte

Guardar

Agentes del Departamento de Seguridad Interior del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han lanzado este sábado una redada de grandes dimensiones en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte.

El Departamento de Seguridad Interior ha destacado que se trata de una operación para "garantizar que los estadounidenses están a salvo y que se eliminan las amenazas a la seguridad pública", informa la televisión estadounidense NBC.

Mientras, las autoridades locales se han desvinculado de esta iniciativa y en particular el Departamento de Policía de Charlotte ha subrayado que no participa en la operación. Además ha instado a la población a permanecer en calma.

El sheriff del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, había confirmado previamente que las autoridades federales iban a intervenir en la ciudad.

Desde el Departamento de Seguridad Interior, su portavoz, Tricia McLaughlin, ha advertido de que ha habido "demasiadas víctimas" de crímenes perpetrados por inmigrantes indocumentados y que el presidente, Donald Trump, y la Secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, "intervendrán para proteger a los estadounidenses cuando lo hagan los políticos de santuario", en referencia a las ciudades gobernadas por la oposición y que no han puesto en marcha medidas para perseguir a los inmigrantes.

Las autoridades del condado han denunciado que la intervención de las fuerzas de seguridad federales "están causando un miedo e inseguridad innecesarios en nuestra comunidad, igual que en operaciones recientes en otras ciudades, en las que han sido detenidas personas sin antecedentes penales y se han producido protestas violentas consecuencia de las acciones sin aval legal".

En los últimos meses el Gobierno federal estadounidense ha enviado efectivos, incluidos militares, a ciudades como Chicago. Sin embargo, en esa misma ciudad se ha documentado judicialmente que el 85 por ciento de las detenciones fueron sin garantías, por lo que cientos de supuestos sospechosos han tenido que ser liberados.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Ejército de Israel mata a dos palestinos de 15 años cerca de la ciudad cisjordana de Hebrón

Bilal Bahaa Ali Baaran y Muhamad Mahmud abú Ayash, ambos menores, fallecen tras recibir disparos en un operativo cerca de un asentamiento, mientras agrupaciones palestinas denuncian los hechos y exigencias internacionales claman esclarecer las circunstancias del incidente

El Ejército de Israel mata

La cadena BBC pide disculpas a Trump por editar sus palabras pero rechaza pagarle una compensación

El canal británico reconoce haber editado un discurso del mandatario estadounidense antes del ataque al Congreso en 2021, señala que contactó a sus abogados y rechaza que exista base legal para abonar los daños reclamados por Trump

La cadena BBC pide disculpas

Petro nombra al expresidente del Supremo de Colombia César Valencia como nuevo ministro de Justicia

Tras la salida de Eduardo Montealegre, el mandatario eligió a César Julio Valencia Copete, exmagistrado con trayectoria en el sector judicial y protagonismo en investigaciones de alto perfil, para liderar la cartera de Justicia en un contexto de crisis institucional

Petro nombra al expresidente del

La presidenta de Tanzania nombra a su exministro de Finanzas como nuevo primer ministro

Mwigulu Nchemba, economista y exministro, fue designado en el cargo tras semanas marcadas por disturbios mortales y cuestionamientos internacionales sobre la transparencia electoral, recibiendo apoyo unánime del Parlamento y prometiendo disciplina y respeto en los servicios públicos

La presidenta de Tanzania nombra

Maestros amenazan con boicotear el Mundial en México si no hay acuerdo con el Gobierno

Infobae