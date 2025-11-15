Agencias

(Crónica) Unicaja y Joventut se recuperan en el 'Top 8' a domicilio

Unicaja y Joventut recuperaron este sábado el sabor de la victoria en la séptima jornada de la Liga Endesa al ganar a domicilio al Casademont Zaragoza (79-86) y el Dreamland Gran Canaria (78-92) para asentarse en el 'Top 8'.

El equipo malagueño se impuso en Zaragoza con un gran acierto de tres para frenar el arreón local en los últimos minutos. Los maños rozaron la remontada con un parcial de 14-0 y los de Ibon Navarro tuvieron que apretar los dientes, más si cabe con las lesiones de Tyson Pérez y Olek Balcerowsk en ese momento decisivo.

Tyler Kalinoski (17 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, 22 de valoración) fue providencial, en un partido en el que Alberto Díaz se convirtió en el máximo asistente histórico del Unicaja en Liga Endesa. Los de Ibon Navarro no metieron ni una canasta de dos en el último cuarto, pero sí seis triples que valieron el triunfo.

Con un victoria más, cinco, se puso un Joventut que encaminó su triunfo en Gran Canaria desde un gran primer cuarto (9-29). Ricky Rubio (24 de valoración), Simon Birgander, Ante Tomic y Michael Ruzic dieron mucho trabajo a un 'Granca' que vio frenada su racha y se queda en tres triunfos fuera del 'Top 8'

Por la parte baja de la tabla, el MoraBanc Andorra firmó un crucial triunfo (86-91) ante un Recoletas Salud San Pablo Burgos segundo por la cola y que se le escapó el partido en el último cuarto, gracias a la actuación de Shannon Evans (27 puntos y 31 de valoración). Además, el Bàsquet Girona doblegó (82-76) al colista Coviran Granada gracias al partidazo de Otis Livingston en Fontajau.

