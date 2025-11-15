Agencias

Cinco milicianos muertos en una operación militar en Pakistán

Guardar

Cinco milicianos ha muerto en una operación de las Fuerzas Armadas de Pakistán en los distritos de Bannu y de Lakki Marwat, en la provincia paquistaní de Jáiber Pajtunjua, en el noreste de Pakistán.

La operación ha contado con la participación de la Policía y del Departamento Antiterrorista de las Fuerzas Armadas, movilizadas tras recibir información de inteligencia sobre la presencia de miembros de Fitna al Jauarij --nombre con el que Islamabad se refiere al grupo Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), los talibán paquistaníes--, informa la televisión paquistaní Dunya.

El comunicado asegura que la población "prestó un apoyo total a la Policía" durante la operación, desarrollada bajo mando directo del comandante de la Policía regional, Bannu Sajjad Jan.

La zona fronteriza con Pakistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los taliban afganos por su presunto apoyo a la organizacion, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Islamabad ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra el citado grupo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Irán pide a la ONU que haga rendir cuentas a Israel y EEUU por la ofensiva militar de junio

El canciller Abbas Araqchi, en carta a la ONU, exigió acciones concretas tras los ataques de junio sobre territorio iraní, señalando la responsabilidad de Washington y Tel Aviv e invocando violaciones al derecho internacional y humanitario, según fuentes diplomáticas

Irán pide a la ONU

'Decathlon' ofrece claves para disfrutar de la comida y mantener una vida activa sin obsesiones

La recomendación de la experta Eztizen Pérez es dejar de lado las restricciones drásticas y comprender la alimentación como un recurso fundamental para el bienestar físico y mental, promoviendo hábitos sólidos y sostenibles en la rutina diaria

'Decathlon' ofrece claves para disfrutar

El español Manu González saldrá quinto en Cheste para su última bala en el Mundial de Moto2

El español Manu González saldrá

Benín amplía el mandato presidencial ante el favoritismo del sucesor presidencial designado, Romuald Wadagni

Benín amplía el mandato presidencial

Rusia anuncia la toma de la localidad de Yablokovo, en el este de Ucrania

Rusia anuncia la toma de