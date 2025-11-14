El presidente de Polonia pide al Constitucional abolir el Partico Comunista del país

La falta de representación parlamentaria del Partido Comunista Polaco (KPP) figura entre los argumentos centrales del pedido analizado por el Tribunal Constitucional, diferenciando la situación de la organización de otros casos de controversia sobre legalidad partidaria en Polonia. Según informó TVP, la solicitud presentada por el presidente del país, Karol Nawrocki, solicita la eliminación formal del KPP bajo el fundamento de que la agrupación constituiría una amenaza para la estabilidad constitucional y democrática nacional. El mandatario presentó esta demanda oficial considerando que las actividades y postulados del KPP contienen referencias explícitas al uso de la violencia en la vida política y reproducen prácticas asociadas al totalitarismo, aspectos que, de acuerdo con la legislación vigente, justificarían la intervención del máximo órgano constitucional para cancelar la inscripción del partido en el registro nacional.

Tal como publicó TVP, Nawrocki recurrió a las disposiciones de la Ley de Partidos y a los artículos de la Constitución polaca que prohíben la existencia de organizaciones cuyas actividades o fines resulten contrarios al orden constitucional. La inquietud desde el Ejecutivo, consigna el mismo medio, radica en la persistencia de la ideología comunista y en conductas del KPP que serían, en opinión de sus críticos, un factor de riesgo para la seguridad del sistema democrático vigente. Esta iniciativa presidencial ocurre en un contexto donde la regulación de agrupaciones políticas con ideologías extremas se encuentra bajo revisión judicial y política, abriendo el debate acerca de los límites de la tolerancia democrática.

El medio detalló que el proceso todavía no cuenta con una respuesta pública ni del propio Partido Comunista Polaco ni del Tribunal Constitucional. El desenlace dependerá de la deliberación del tribunal, que deberá determinar si el KPP se mantiene o es disuelto en función de la interpretación constitucional de sus fines y métodos. La trascendencia de este expediente radica en que la decisión del Tribunal Constitucional sentará un precedente concreto sobre la permisibilidad de organizaciones políticas radicales en Polonia, estableciendo modelos de actuación futura ante propuestas de proscripción motivadas por fundamentos constitucionales.

De acuerdo con lo consignado por TVP, el contexto actual recuerda antecedentes recientes relativos a la exclusión de partidos de corte comunista en Polonia. En diciembre de 2020, durante la gestión de Zbigniew Ziobro como ministro de Justicia —en ese momento vinculado al partido Ley y Justicia (PiS)—, el Ministerio de Justicia impulsó, junto con la Fiscalía general, una acción similar. Las autoridades argumentaron que los estatutos internos del KPP promovían principios totalitarios y defendían posturas opuestas al modelo democrático, lo cual, sostuvieron, infringía el marco normativo nacional. Estas iniciativas reflejaron una continuidad en la preocupación estatal por las consecuencias que podría tener la vigencia de discursos y prácticas políticas extremistas.

El propio Zbigniew Ziobro, según explicó TVP, tuvo luego que enfrentar procesos judiciales en su contra. Actualmente reside en Hungría y está sujeto a una orden internacional de detención emitida por la Fiscalía polaca. Los cargos incluyen veintiséis causas penales, entre ellas la supuesta operación de una organización delictiva y el desvío de cerca de 150 millones de zlotys (35 millones de euros). Además, se investiga su posible responsabilidad en el uso y financiamiento de Pegasus, un software israelí utilizado presuntamente para realizar seguimientos a opositores, empresarios y periodistas.

El Partido Comunista Polaco defendió durante los procesos anteriores su derecho a existir legalmente, argumentando que las imputaciones de fomentar el totalitarismo derivan de una interpretación histórica, no de sus comportamientos presentes. Los líderes comunistas, citados por TVP, manifestaron que la iniciativa promovida por Ziobro en 2020 buscó imputar al KPP responsabilidades por decisiones adoptadas entre 1945 y 1989 bajo una estructura estatal que el partido considera ajena a la doctrina comunista genuina. La agrupación resaltó las reformas sociales impulsadas en ese periodo, subrayando sus diferencias con la caracterización que se les atribuye desde sectores contrarios.

La discusión sobre la eliminación posible del KPP se relaciona estrechamente con la persistencia del debate público acerca de la memoria histórica del comunismo en Polonia. Según documentó TVP, la perspectiva sobre el legado comunista genera divisiones marcadas en la sociedad y continúa influyendo tanto en el criterio judicial como en las estrategias políticas adoptadas en torno a la legalidad de partidos considerados conflictivos. La cuestión central del debate reside en establecer si las bases actuales del Partido Comunista Polaco respetan los valores y preceptos democráticos definidos en la Constitución, o si, por el contrario, representan un peligro estructural para la institucionalidad del país.

TVP añadió que la resolución del Tribunal Constitucional tendrá implicancias que trascienden el caso del KPP. La adopción de un marco judicial sobre la prohibición de formaciones por sus convicciones políticas fijará los parámetros para el tratamiento de agrupaciones catalogadas como extremistas o radicales. El fallo delineará los límites permitidos por la ley polaca respecto al veto de partidos y contribuirá a modelar el abordaje nacional sobre la memoria histórica y la interpretación del pasado en la actualidad democrática.