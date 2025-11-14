Agencias

EEUU aprueba una venta de armas a Taiwán por 280 millones de euros, la primera del segundo mandato de Trump

Las autoridades de Estados Unidos han aprobado la venta a Taiwán de materiales para la fabricación de cazas por un valor de 330 millones de dólares (unos 280 millones de euros) en lo que supone el primer contrato de este tipo desde que el presidente, Donald Trump, inició su segundo mandato en enero.

El Pentágono ha indicado que esta posible venta "mejorará las capacidades militares de Taiwán para poder hacer frente a las amenazas más inminentes y contar con una preparación suficiente gracias a la presencia de cazas F-16 y C-130", según un comunicado.

Aunque Washington mantiene relaciones diplomáticas formales con Pekín, sigue manteniendo sus lazos con Taiwán, del que es el principal proveedor de armas. Esta postura es a menudo criticada por China, que considera la isla una provincia más bajo su territorio.

Desde la oficina presidencial de Taiwán han dado las gracias a Estados Unidos por adoptar esta medida y "seguir adelante con su política para una venta regularizada de armamento a Taiwán, en apoyo a sus capacidades de defensa".

La portavoz de la Presidencia, Karen Kuo, ha indicado que esta relación es de "vital importancia" y contribuye a la "paz y la estabilidad en la región del Indo-Pacífico", si bien estas ventas no se materializarán al menos hasta dentro de un mes.

La medida llega en pleno aumento de la tensión entre China y Taiwán, un asunto que ha salpicado incluso a Japón, que ya ha amenazado con responder en caso de que la isla sufra una invasión militar.

El Ejército chino, por su parte, sigue realizando misiones y maniobras militares regulares en las inmediaciones, un acto simbólico con el que busca mantener la presión sobre Taipéi.

