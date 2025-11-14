Billy Cobham y el dúo Leonor Watling-Leo Sidran, protagonistas la próxima semana de Jazzmadrid

La agenda del Festival Internacional Jazzmadrid 2025 en los escenarios municipales de la ciudad concluirá el domingo 23 de noviembre, cuando el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa reciba a Andrea Motis & The Barcelona Gospel Messengers con un tributo musical a Amy Winehouse, bajo el título To Amy. Este evento, que reunirá a la trompetista y cantante catalana con una formación coral, representa el cierre simbólico de la programación oficial en los espacios municipales antes de que el festival continúe en clubes y salas hasta finales de mes. Según informó el medio organizador, las próximas jornadas presentarán a figuras internacionales, estrenos, homenajes y una variada combinación de propuestas que marcarán la recta final del ciclo.

De acuerdo con los detalles publicados por la organización a través del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, el baterista panameño Billy Cobham y el dúo formado por Leonor Watling y Leo Sidran figuran como los principales protagonistas de la próxima semana. La actuación de Cobham, figura de referencia en el jazz contemporáneo y miembro original de la Mahavishnu Orchestra, está programada para el martes en el teatro Fernán Gómez, en colaboración con Cultura Inquieta y dentro de su ciclo Impulso. Con una trayectoria reconocida por su precisión y vitalidad rítmica, Cobham ha sido galardonado con premios internacionales y mantiene una actividad creativa constante en la escena mundial.

Ese mismo martes, el ciclo se ampliará con una conferencia titulada La generación beat y el jazz a cargo de Luis Martín, director artístico de Jazzmadrid. El encuentro se celebrará en el Auditorio de la Biblioteca Nacional de España, con entrada libre hasta llenar el aforo, según consignó el programa oficial del festival.

El miércoles 19 de noviembre, la combinación vocal e instrumental de Leonor Watling y Leo Sidran ocupará el cartel principal, fusionando elementos de jazz, pop y cabaret contemporáneo. Su espectáculo, denominado Leo & Leo, busca crear un ambiente de intimidad musical durante la cita madrileña, con arreglos que destacan tanto la voz de Watling como el aporte interpretativo de Sidran. Paralelamente, la sala Villanos albergará al pianista y cantante británico Reuben James, representante de la nueva escena de Londres y conocido por su integración de estilos como jazz, soul y R&B.

La diversidad en la programación se reflejará el jueves 20, cuando el teatro Fernán Gómez reciba a la cantante Lizz Wright, reconocida en el ámbito internacional por su capacidad para fusionar góspel, blues y jazz contemporáneo. Esta presentación pretende aportar una vertiente emocional singular al festival, según detalló el medio. Esa jornada, la sala Villanos mantendrá actividad con nuevas propuestas en el género, ampliando la oferta musical.

El viernes 21 de noviembre, el escenario de CentroCentro acogerá a la big band del conservatorio Arturo Soria, en una actuación que resalta el compromiso del festival con la formación y el desarrollo de jóvenes músicos. Asimismo, en el teatro Fernán Gómez se presentará el Creativa Grand Ensemble, grupo destacado por su enfoque colaborativo y su papel en la promoción del jazz local. En Contemporánea Condeduque, el pianista Mariano Díaz y el saxofonista Perico Sambeat estrenarán el proyecto Iturralde AI Experience, homenaje al saxofonista Pedro Iturralde, con una propuesta que integra tecnología e improvisación. También el viernes, la Sala Villanos ofrecerá conciertos del multiinstrumentista Chris Thile, ganador del Grammy, y la energía del DJ MindEnterprises.

El sábado 22, el principal atractivo recaerá en el pianista armenio Tigran Hamasyan en el teatro Fernán Gómez, quien presentará Thebirdofthousandvoices. Este proyecto combina elementos del jazz y la música folclórica de Armenia con recursos innovadores en el escenario. Durante la misma jornada, el cantante británico Myles Sanko llevará a la Sala Villanos su propuesta de soul-jazz, ampliando así el repertorio contemporáneo dentro del festival.

La actividad del domingo 23 de noviembre se dividirá en dos propuestas: por la tarde el concierto de Marcos French y Es la Prima Donna en la Sala Villanos, y por la noche el espectáculo de Andrea Motis & The Barcelona Gospel Messengers en el teatro Fernán Gómez. El homenaje realizado por la joven trompetista y cantante barcelonesa a Amy Winehouse representa, según publicó la organización, un puente entre el jazz y otros géneros de la música popular, destacando la diversidad de registros y la apertura estilística que caracteriza a Jazzmadrid.

Durante el fin de semana previo a la última semana oficial, las sedes municipales han albergado conciertos de artistas destacados, según describió el programa facilitado por el festival. El sexteto liderado por el saxofonista Kenny Garrett actuó en el teatro Fernán Gómez, el contrabajista Baldo Martínez en CentroCentro y la cantante estadounidense Stacey Kent en el Teatro Pavón, todos presentando propuestas distintas dentro del espectro del jazz contemporáneo. De igual manera, John Medeski's MadSkillet se presentó en el escenario principal de Fernán Gómez y Alfredo Rodríguez, pianista cubano, ofreció un concierto en la Sala Villanos.

El domingo 16 de noviembre trajo la participación del Charles Lloyd Quartet en el teatro Fernán Gómez y la del Chucho Valdés Royal Quartet en el Teatro Pavón. A esto se sumaron los conciertos de Matthieu Saglio, Álex Conde y Rafael Riqueni quienes completaron diversos recitales repartidos en diferentes escenarios, lo que ha consolidado un mosaico sonoro amplio que reporta la magnitud del festival, de acuerdo con la cobertura realizada por el Área de Cultura, Turismo y Deporte.

El medio subrayó que, tras el cierre de la programación oficial en los espacios municipales, Jazzmadrid 2025 mantendrá su oferta en diferentes clubes y salas de la ciudad de Madrid hasta el 30 de noviembre. De este modo, el festival continúa su propósito de ser un punto de encuentro para el intercambio cultural entre músicos consagrados, nuevas generaciones y públicos plurales, consolidando su posición como un referente internacional en el panorama musical de la capital.