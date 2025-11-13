Tenerife registra hasta 75 incidencias y vientos por encima de los 90km/h con la borrasca 'Claudia'

El impacto de la borrasca ‘Claudia’ en Tenerife se manifestó con la clausura de varias vías, la activación de refugios y la movilización de un operativo de emergencia compuesto por más de 450 efectivos. Según informó el Cabildo de Tenerife, el cierre de carreteras incluyó la vía de Teno, la de Tierra del Trigo y la Avenida Chincanayros, como parte de una estrategia para mitigar riesgos derivados de desprendimientos e inundaciones. Durante la mañana del jueves solo permanecía cerrada la carretera de Tierra del Trigo, mientras que otras vías quedaron habilitadas nuevamente tras los trabajos de los servicios de emergencia. Esta intervención se desarrolló junto con la gestión de otras incidencias distribuidas en distintos puntos de la isla tras los efectos del temporal.

De acuerdo con la información difundida por el medio, el Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN) contabilizó 75 incidencias entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, de las cuales 40 se relacionaron directamente con el servicio insular de Carreteras. Las incidencias más relevantes ocurrieron en 14 municipios, con especial impacto en Arona, La Laguna, Garachico e Icod de los Vinos. El Cabildo detalló que los principales incidentes implicaron la caída de tendidos eléctricos, desprendimientos y anegamientos en viviendas y garajes. El temporal también ocasionó afecciones en la carretera del Valle de Ucanca, dentro del Parque Nacional del Teide, afectada por desprendimientos y fuertes vientos, aunque se esperaban resolver estos problemas durante la jornada.

Durante la noche, el contacto entre el Cabildo y los centros coordinadores de emergencia municipales (CECOPALES) se mantuvo activo para asistir los casos registrados por la borrasca, consignó el medio. El foco de preocupación principal estuvo en el incremento del volumen de agua, que alcanzó casi 40 milímetros por metro cuadrado en zonas como la Isla Baja y el suroeste de Tenerife, favoreciendo la aparición de inundaciones puntuales.

El episodio meteorológico dejó vientos que superaron los 90 kilómetros por hora en áreas de mayor altitud como Izaña. Las precipitaciones, consideradas moderadas a intensas, se produjeron especialmente en el suroeste y las medianías, con registros de más de 40 milímetros en tan solo una hora en municipios como Santiago del Teide, Vilaflor, Arona y Adeje, según indicó la propia institución insular.

En respuesta al aumento de las incidencias, el Cabildo de Tenerife activó el Plan Territorial Insular de Emergencias (PEIN) a las 12:00 del miércoles, estableciendo la alerta para coordinar acciones de protección a la población y al patrimonio, así como para monitorizar posibles zonas de riesgo de inundación y repartir recursos estratégicos. Según detalló el Cabildo, en el operativo intervinieron 454 efectivos pertenecientes a los Bomberos de Tenerife, BRIFOR, CECOPIN, Agrupaciones de Protección Civil, Cruz Roja y el Servicio de Carreteras, además de la coordinación con los respectivos Planes de Emergencia Municipal (PEMU).

El medio también reportó la apertura de tres refugios en Granadilla, Los Cristianos y Adeje, cuya capacidad conjunta alcanzó las 220 plazas. Estos centros registraron una ocupación mínima, con solo cinco personas albergadas, lo que reflejó la incidencia relativamente contenida en términos de personas afectadas directamente.

Entre las medidas preventivas adoptadas, el Cabildo dispuso la suspensión de actividades extraescolares y todas aquellas previstas al aire libre, la jornada lectiva no presencial para el personal insular durante el jueves 13 y la restricción del acceso a espacios naturales incluyendo el cierre de senderos, campamentos y áreas recreativas. La aplicación de estas medidas se mantendrá vigente hasta una nueva reevaluación de la situación meteorológica, según publicó el medio.

Respecto a las previsiones para las próximas horas, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) adelantó que la inestabilidad experimentará una reducción, aunque la isla permanecerá pendiente ante la posible llegada de un segundo frente menos intenso, que podría ocasionar lluvias dispersas durante la tarde. El Cabildo, mientras tanto, sigue recomendando la máxima precaución y solicita a la población atender las indicaciones oficiales con el fin de minimizar el riesgo derivado de fenómenos meteorológicos adversos, subrayando la necesidad de mantener la vigilancia frente a posibles efectos residuales.

La coordinación entre las administraciones y los cuerpos de emergencia fue resaltada por el Cabildo de Tenerife, quien atribuyó la capacidad de minimizar los daños a esta labor conjunta. La institución mantiene actualizado el seguimiento de la situación, con una comunicación fluida hacia la ciudadanía sobre las recomendaciones y restricciones en vigor, según reportó el medio.