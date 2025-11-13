(Previa) Deportivo y Las Palmas amenazan el liderato del debilitado Racing

El Deportivo de La Coruña y la Unión Deportiva Las Palmas afrontan esta decimocuarta jornada de LaLiga Hypermotion con el objetivo de asaltar el liderato que ostenta el Real Racing Club, que recibe muy debilitado este sábado (21.00 horas) al Granada CF en un partido que no podrán disputar los cuatro internacionales con los que cuenta el club cántabro.

A pesar del parón de selecciones, LaLiga Hypermotion no se detiene. Esta circunstancia afecta especialmente al líder, un Racing que no podrá contar con hasta cuatro jugadores, tres de ellos muy importantes, como uno de los 'pichichis' de la categoría, Jeremy Arévalo, quien está concentrado con la selección de Ecuador.

José Alberto tampoco tendrá disponibles a dos de los centrocampistas titulares como Gustavo Puerta y Peio Canales, convocados con la selección colombiana absoluta y la sub-21 española, respectivamente. Por último, el portero suplente búlgaro Plamen Andreev también se perderá este encuentro frente al Granada.

El conjunto andaluz también cuenta con bajas por el parón de selecciones. Es el caso del portero Luca Zidane y del centrocampista Martin Hongla, convocados por Argelia y Camerún, respectivamente, pero el equipo de José Rojo Martín 'Pacheta' buscará este sábado ganar en El Sardinero y así poder salir de los puestos de descenso.

El Racing necesita el triunfo para mantener el liderato, ya que tanto Las Palmas como el Deportivo están únicamente a dos puntos, aunque ambos equipos tienen partidos complicados. El conjunto canario abrirá la jornada este viernes (20.30 horas) visitando al Real Valladolid, después de ganar al propio Racing el pasado domingo por 3-1.

Los de Luis García supieron reponerse al gol inicial de Asier Villalibre, remontando el choque con dos goles del defensa Mika Mármol. Enfrente tendrán al Valladolid, que viene de empatar en el campo del Cádiz (1-1) y que no podrá contar por lesión con el delantero español Juanmi Latasa.

Mientras que el Deportivo visitará el Nuevo Arcángel para medirse al Córdoba, que viene de lograr un agónico empate (2-2) frente al Málaga. El conjunto gallego ha vuelto a recuperar sensaciones tras ganar los dos últimos partidos, pero este domingo tendrá enfrente al equipo más en forma de la competición en las últimas jornadas.

Ese mismo domingo habrán dos derbis. El primero entre Mirándes y Burgos, con el equipo 'jabato' estrenado a Jesús Galván como nuevo entrenador. Mientras que el Zaragoza y el Huesca se medirán en un duelo de urgencias para ambos, especialmente para el zaragozano que ya ve la salvación a nueve puntos y que acumula seis derrotas consecutivas.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 14 DE LALIGA HYPERMOTION.

Viernes 14.

Real Valladolid - UD Las Palmas 20.30 horas.

Sábado 15.

Albacete BP - FC Andorra 16.00 horas.

CD Castellón - Real Sociedad B 16.00 horas.

Real Racing Club - Granada CF 21.00 horas.

Domingo 16.

AD Ceuta - CD Leganés 14.00 horas.

UD Almería - Cádiz CF 16.15 horas.

Real Sporting - SD Eibar 16.15 horas.

Córdoba CF - RC Deportivo 18.30 horas.

CD Mirándes - Burgos CF 18.30 horas.

Real Zaragoza - SD Huesca 21.00 horas.

Lunes 17.

Cultural y Deportiva Leonesa - Málaga CF 20.30 horas.