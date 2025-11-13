Israel identifica los restos del rehén fallecido entregado por milicias palestinas en Gaza

Ayelet Godard resultó una de las víctimas de la ofensiva del 7 de octubre de 2023 y su esposo, Meny Godard, de 73 años, fue trasladado desde el kibutz Beeri hacia la Franja de Gaza para ser entregado después por facciones palestinas, según consignó el Centro Nacional de Medicina Forense israelí. El medio que reportó la noticia detalló que la identificación forense realizada en Israel confirmó que los restos corresponden a Meny Godard, asesinado junto a su esposa por integrantes de la Yihad Islámica durante aquel ataque masivo contra poblaciones del sur israelí. Israel mantiene su exigencia a Hamás y otros grupos sobre la devolución de todos los rehenes muertos, en medio de reclamos sostenidos por la repatriación de cuerpos.

De acuerdo con el medio que cubrió el caso, el cuerpo de Meny Godard fue entregado por milicias palestinas este jueves, tras haber permanecido en la Franja de Gaza desde el atentado. La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu reafirmó mediante un comunicado la intención del Gobierno israelí de garantizar la devolución y sepultura en el país de todos los ciudadanos asesinados, transmitiendo condolencias a la familia Godard y al resto de los rehenes fallecidos. Según informó la prensa, el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, establecido el 10 de octubre, contempló la repatriación de secuestrados vivos y de los cuerpos de quienes murieron en cautiverio en Gaza.

El ataque ejecutado por comandos armados el 7 de octubre dejó, de acuerdo con autoridades israelíes, alrededor de 1.200 muertos y 250 secuestrados. Dentro del acuerdo acordado posteriormente, las milicias palestinas se comprometieron a entregar los cuerpos de 28 rehenes muertos; hasta la fecha, aún restan por liberar los restos de tres personas más, detalló la cobertura mediática. Como parte de las cláusulas del pacto, Israel procedió a la liberación de aproximadamente 2.000 palestinos encarcelados y a la devolución de 315 cadáveres, en el marco de los intercambios pautados luego del alto el fuego.

La persistente tensión entre las partes sobre el cumplimiento del cese de hostilidades se mantiene, según distintos reportes de prensa, con mutuas acusaciones de violaciones a lo acordado. Uno de los principales focos de desacuerdo radica en la clausura del paso de Rafá, que une Gaza con Egipto y cuya permanencia cerrada impide cada vez más el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja, afectando a la población gazatí.

En paralelo, la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza desencadenó, conforme a datos proporcionados por las autoridades gazatíes bajo control de Hamás, más de 69.180 muertes y 170.700 heridos desde el inicio de los enfrentamientos. Estas cifras siguen en aumento debido al hallazgo constante de cadáveres en zonas donde las tropas israelíes cesaron operaciones y se retiraron, fenómeno que incrementa la preocupación por la magnitud del impacto humano dejado por el conflicto, según recogió el medio que dio a conocer la información.

La dinámica de liberación y repatriación de restos humanos se mantiene como uno de los puntos centrales en las negociaciones diplomáticas que siguen abiertas entre Israel y las facciones palestinas. Este procedimiento incluye tanto la devolución de rehenes fallecidos como el retorno de prisioneros y cuerpos de palestinos por parte del Gobierno israelí, tal como confirmaron diversas oficinas oficiales a través del medio que difundió la noticia.

En un mensaje transmitido públicamente y recogido por la prensa, el Gobierno israelí subrayó que “no cederá en este punto y no escatimará esfuerzos hasta que logremos la devolución de todos los rehenes caídos, hasta el último”. El caso de Meny Godard, cuya identificación y entrega fue confirmada oficialmente este jueves por la oficina del primer ministro, pasó a convertirse en símbolo de la complejidad de las negociaciones y del drama humanitario que atraviesa la región tras los enfrentamientos armados. El retorno del cuerpo de Godard motiva la reactivación de los reclamos sobre los términos del acuerdo y la exigencia de su cumplimiento total, mientras las familias de los desaparecidos insisten en el respeto integral de los compromisos asumidos por ambas partes del conflicto.