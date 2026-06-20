Previa del Bélgica - Irán

Las selecciones de Bélgica e Irán pugnan este domingo en Los Ángeles (21.00 horas/DAZN) por su primera victoria en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, después de que ambos combinados, el segundo de ellos con serios problemas logísticos para entrenar en territorio estadounidense, saldasen sus respectivos estrenos con empates, todo para tratar de encarrilar su pase a las eliminatorias.

Los de Rudi García tuvieron que sudar en su debut en la cita mundialista frente a Egipto, donde un derechazo del delantero Emam Ashour a los 19 minutos les obligó a responder. Romelu Lukaku, nada más entrar, provocó la jugada del gol en propia puerta de los egipcios en el minuto 66 para rascar un punto (1-1).

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Mientras, Irán también logró un empate a remolque frente a Nueva Zelanda (2-2). La conexión entre Chris Wood y Elijah Just, autor de los dos goles oceánicos, amenazó con golpear de muerte al cuadro asiático, que reaccionó dos veces con marcador adverso con los tantos de Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebi.

Así, los cuatro equipos empatan a puntos en el Grupo G, donde las dos jornadas restantes serán decisivas. Este domingo en el SoFi Stadium de Inglewood, en el área metropolitana de Los Ángeles, comenzarán a perfilarse los billetes para dieciseisavos, para lo que será vital sumar los tres puntos.

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Con el resultado ante Egipto, Bélgica, donde solo sobreviven de su generación dorada figuras como Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne y Romelu Lukaku, acumula ya tres partidos sin ganar en los Mundiales, y el fantasma de la temprana eliminación en la fase de grupos, como en Catar 2022, amenaza. Por ello, un triunfo se antoja indispensable para pensar en cotas mayores.

Mientras, los de Amir Ghalenoei también buscan tres puntos revulsivos en medio de la polémica que siempre les ha rodeado desde la preparación para la Copa del Mundo y que les ha obligado a establecer su sede en México a pesar de jugar sus partidos en Estados Unidos, que le ha prohibido pernoctar en su territorio.

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Los estrictos procedimientos de entrada y salida en el país, relacionados con la guerra en Oriente Próximo y que le impedirán estar más de 24 horas en las instalaciones de Los Angeles Galaxy, añaden un extra de preocupación a una selección que, a pesar de todo, ofreció buenas sensaciones en su estreno y que sueña con poder superar la fase de grupos por primera vez en sus siete participaciones en el torneo.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

BÉLGICA: Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne; Onana, Tielemans, De Bruyne; Trossard, Doku y De Ketelaere.

IRÁN: Beiranvad; Rezaeian, Khalilazadeh, Nemati, Mohammadi; Mohebi, Ghoddos, Ezatolahi, Yousefi; Moghanlou y Taremi.

--ÁRBITRO: Darío Herrera (ARG).

--ESTADIO: Los Ángeles.

--HORA: 21.00/DAZN.