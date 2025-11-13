El Congreso pide dejar de aplicar coeficientes reductores a jubilaciones anticipadas con 40 años cotizados

El debate sobre las condiciones de jubilación en España ha puesto sobre la mesa la existencia de cerca de 900.000 personas que, pese a haber acumulado más de cuarenta años de cotización, ven disminuidas sus pensiones al acogerse a la jubilación anticipada debido a la aplicación de coeficientes reductores. Esta cifra, defendida por Podemos, forma parte de los argumentos que llevaron a este partido a impulsar una iniciativa parlamentaria, según reportó el medio.

De acuerdo con la información publicada por el medio, el Pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde a la propuesta presentada por Podemos, solicitando al Gobierno la adopción de cambios regulatorios que eliminen los recortes en las pensiones anticipadas para quienes acrediten cuarenta años cotizados. La petición, que carece de carácter legislativo, contó con el respaldo de los partidos que integran el Ejecutivo —PSOE y Sumar— así como de ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria, UPN, la diputada de Compromís Águeda Micó, adscrita al Grupo Mixto, y del exministro socialista José Luis Ábalos. Los grupos parlamentarios del PP y Vox optaron por abstenerse durante la votación.

Tal como recoge el medio, esta moción se deriva de una interpelación urgente dirigida la semana previa a Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por parte de la formación liderada por Irene Montero. La polémica principal gira en torno a la normativa actual, que obliga a los trabajadores con trayectorias largas de cotización a aceptar una reducción en el importe de sus pensiones si deciden retirarse antes de alcanzar la edad legal establecida para la jubilación. Según Podemos, esta situación representa una “discriminación” hacia quienes han realizado aportes prolongados a la Seguridad Social.

En respuesta a la interpelación, la ministra Saiz argumentó que el marco legal vigente ya incorpora medidas orientadas a dar respuesta a estas situaciones. Según detalló el medio, Saiz señaló que el decreto aprobado en 2021, cuyo objetivo general ha sido reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones, incluyó la introducción de un complemento económico específico. Este beneficio está destinado a quienes hayan accedido a la jubilación de manera anticipada entre enero de 2002 y diciembre de 2021, siempre que acrediten al menos 45 años y seis meses de cotización, o, si la pensión reconocida resulta inferior a 900 euros al 1 de enero de 2022, al menos 40 años de aportaciones.

El medio consignó que, hasta la fecha, se han aprobado 104.000 complementos económicos en el marco de estas reformas. No obstante, desde la perspectiva de Podemos, esta medida resulta insuficiente ante la magnitud del colectivo afectado, ya que estiman que cientos de miles de personas siguen viendo penalizada su pensión por acogerse a la jubilación anticipada pese a contar con una vida laboral extensa.

Ante la presión ejercida por la bancada de Podemos, el PSOE se vio obligado a definir su postura de manera explícita durante la sesión, mostrando finalmente su apoyo a la modificación de la norma en beneficio de quienes han desempeñado una larga actividad laboral y, pese a ello, sufren recortes en sus prestaciones por anticipar el retiro.

Según publicó el medio, la moción que impulsa la eliminación de los coeficientes reductores pretende que el Ejecutivo avance hacia una modificación legislativa de mayor alcance. Los coeficientes reductores, tal como recuerda el reportaje, se aplican a las pensiones de quienes optan por acogerse a la jubilación antes de la edad establecido por ley, lo que en muchos casos genera un descuento significativo en la cuantía final percibida por estos trabajadores.

El informe del medio también detalla que desde los grupos parlamentarios contrarios a la eliminación de los coeficientes—principalmente PP y Vox—no se presentaron objeciones ni votos en contra, aunque optaron por no respaldar la moción, manteniéndose al margen del apoyo mayoritario recibido.

En relación al complemento económico vigente, el decreto de 2021 exige que las personas beneficiarias acrediten un mínimo de 45 años y medio de cotización para acceder al beneficio de manera general. Para quienes tienen pensiones inferiores a 900 euros, el umbral se sitúa en 40 años cotizados. El medio detalló que la ministra Saiz sostuvo que este mecanismo contribuye a corregir situaciones desfavorables derivadas de la aplicación de los coeficientes reductores a jubilaciones anticipadas asociadas a largos periodos de cotización y bajas pensiones.

El reportaje recuerda que la propuesta de eliminación de los recortes no reviste carácter legislativo por ahora, lo que implica que el Gobierno no está obligado a implementar automáticamente las reformas propuestas, aunque la moción expresa la voluntad de la mayoría del Congreso para que se revisen las condiciones en que se penaliza a miles de trabajadores con trayectorias largas de cotización.

La publicación también subraya que la iniciativa surge del contexto de revisión frecuente sobre el sistema de pensiones español, especialmente desde la pasada legislatura, en la que se han impulsado diversas reformas para adecuar el modelo al envejecimiento poblacional y a los retos fiscales que este fenómeno implica. En este marco, el debate impulsado por Podemos y avalado por una amplia mayoría parlamentaria reabre el análisis de los criterios bajo los cuales se recorta la pensión en las situaciones de jubilación anticipada.

Según lo consignado, la presión política sobre el Ejecutivo en torno a este asunto se mantiene, en tanto colectivos de trabajadores que han cotizado largo tiempo ven inconsistencias entre sus aportaciones y las condiciones de acceso a una jubilación plena si deciden retirarse antes de la edad ordinaria. La decisión del Congreso visibiliza una preocupación compartida por diversos grupos parlamentarios para que los trabajadores con largas trayectorias laborales no sufran recortes en sus pensiones cuando opten por dejar la vida activa antes de la edad legal.