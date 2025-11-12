Un grupo de manifestantes irrumpe en la COP30 en Brasil pidiendo impuestos a los milmillonarios

Un grupo de activistas ha tratado de irrumpir este martes en la zona azul administrada por la ONU en la Cumbre del Clima (COP30) de Belém, en Brasil, reclamando "gravar a los milmillonarios" y protestando también contra la explotación petrolífera de la Amazonia, antes de ser expulsados por el personal de seguridad tras un enfrentamiento.

Los manifestantes han conseguido entrar en el Parque da Cidade, cerrado estas semanas para su uso como sede de la cumbre, esquivando en un primer momento a efectivos de la Policía. En su recorrido han tenido también palabras para el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de quien han afirmado que lleva a cabo un "papelón" y que "destruye el clima" con las perforaciones petrolíferas autorizadas en la cuenca del Amazonas.

"El Gobierno miente diciendo que el Amazonas está bien, que los pueblos indígenas están bien. Si estuviéramos sanos, no estaríamos aquí protestando", ha declarado el chamán y activista Nato Tupinambá, presente en el momento de la irrupción, según ha recogido el diario brasileño 'Folha'.

Los manifestantes, llegados de la Marcha Mundial por la Salud y el Clima en las calles de la ciudad, han alcanzado la zona intermedia entre el registro de seguridad y el acceso a la zona azul, donde han sido desalojados tras un enfrentamiento con los guardias de seguridad, que han establecido dos cordones humanos y han aislado la entrada de la zona azul. Dos de los agentes han resultado levemente heridos.

"El equipo de seguridad brasileño y de la ONU ha tomado medidas para proteger el lugar, siguiendo todos los protocolos de seguridad establecidos. El Gobierno brasileño y las autoridades de la ONU están investigando el incidente. El lugar está seguro y las negociaciones de la COP continúan", ha declarado un portavoz de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Por su parte, las organizaciones involucradas en la Marcha Global por la Salud y el Clima han querido "aclarar públicamente que no tienen ninguna relación con el incidente ocurrido a la entrada de la zona azul de la COP30 tras la finalización de la marcha", según un comunicado de los organizadores, que han destacado que "el acto fue pacífico, público y previamente comunicado a las autoridades competentes".

Se trata de la primera vez en tres años que la COP se celebra en un país que permite abiertamente las manifestaciones, tras las anteriores ediciones en Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiyán.