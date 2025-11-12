El BID aprueba un crédito de 258 millones de euros para impulsar la innovación en Uruguay

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha aprobado una línea de crédito condicional para proyectos de inversión (CCLIP, por sus siglas en inglés) de 300 millones de dólares (258 millones de euros) dirigida a impulsar el desarrollo productivo en Uruguay, según ha informado el organismo en un comunicado.

Bajo esta nueva línea, el directorio ejecutivo del BID también ha aprobado un primer financiamiento de 30 millones de dólares (25 millones de euros) para fortalecer la productividad en el país a través de la innovación.

El programa financiará proyectos de investigación científica de largo plazo, impulsará la transferencia de conocimiento científico-tecnológico, el fortalecimiento de empresas de base científico-tecnológica y la innovación en el sector pública. Asimismo, se implementará un piloto de garantías tecnológicas para facilitar el acceso al financiamiento de proyectos innovadores.

Más de 400 investigadores, empresas y emprendedores del país se beneficiarán de esta operación, según las estimaciones del BID, que será ejecutada a través de la ANII.

El préstamo bajo la modalidad de inversión específica tendrá un plazo de amortización de 22,5 años, un período de gracia de ocho años y una tasa de interés basa en SOFR.

De esta manera, la primera operación contará con un financiamiento de 30 millones de dólares (25 millones de euros) del BID, una contrapartida de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) de 6,6 millones de dólares (5,6 millones de euros) y un cofinanciamiento de un millón de dólares (862.000 euros) por parte del Sistema Nacional de Garantías (SiGa).