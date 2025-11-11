Modi dice que los "conspiradores" detrás de la explosión en Nueva Delhi "no quedarán impunes"

El primer ministro de India, Narendra Modi, ha asegurado este martes que los "conspiradores" detrás de la explosión registrada el lunes cerca del Fuerte Rojo de la capital, Nueva Delhi, que dejó al menos nueve muertos y cerca de 20 heridos, "no quedarán impunes", antes de prometer que "todos" serán llevados ante la justicia.

"Nuestras agencias llegarán al fondo de esta conspiración. Los conspiradores que han estado detrás de esto no quedarán impunes", ha dicho desde la capital de Bután, Timbu, a donde se ha desplazado en viaje oficial. "Todos los responsables serán llevados ante la justicia", ha subrayado.

Así, ha reseñado que el "horrible incidente" en Nueva Delhi "ha causado tristeza a todos". "Entiendo el dolor de las familias afectadas. Toda la nación está con ellas", ha señalado, según extractos de su discurso publicados a través de su cuenta en la red social X.

La explosión tuvo lugar cerca de la estación de metro ubicada en las inmediaciones del emblemático Fuerte Rojo de Nueva Delhi, un área densamente poblada y un importante emplazamiento turístico de la capital de India que recibe a decenas de visitantes cada día.

Las autoridades han decretado el estado de alerta máxima en Nueva Delhi, una medida que han seguido otros territorios vecinos de la capital, como es el caso del estado de Uttar Pradesh, donde se ha reforzado la seguridad en zonas sensibles, como espacios religiosos muy concurridos.