Detenidos "varios" israelíes en un ataque incendiario en Cisjordania que deja cuatro palestinos heridos

El Ejército de Israel ha anunciado este martes que ha detenido a "varios" israelíes después de que llevaran a cabo un ataque incendiario en localidades ubicadas entre las ciudades cisjordanas de Tulkarem y Nablús, en medio del aumento de este tipo de incidentes en Cisjordania desde los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por varias milicias palestinas contra Israel.

"Hoy, tropas de las (Fuerzas de Defensa de Israel) FDI se han desplegado rápidamente en la zona de las aldeas de Beit Lid y Deir Sharaf (...) tras recibir un aviso de que decenas de civiles israelíes enmascarados (estaban) atacando a palestinos e incendiando propiedades", ha indicado a través de un comunicado publicado en su perfil de la red social X.

Como consecuencia del ataque, cuatro palestinos han resultado heridos y han sido evacuados para recibir atención médica, mientras que se han producido también daños materiales. "Las fuerzas de seguridad emplearon medidas antidisturbios para dispersarles, deteniendo a varios israelíes", ha dicho, antes de añadir que han sido trasladados a comisaría para ser interrogados.

Posteriormente, decenas de civiles se concentraron frente a una zona industrial a donde habían huido las personas enmascaradas. Estas últimas han atacado a las tropas israelíes que han acudido al lugar del incidente y han llegado a vandalizar un vehículo militar. "Las FDI condenan enérgicamente cualquier tipo de violencia que distraiga a los comandantes y combatientes de sus deberes de defensa y lucha antiterrorista", han concluido.

Por su parte, la agencia de noticias palestina WAFA ha informado de que un grupo de colonos ha lanzado este martes por la tarde un ataque a gran escala contra instalaciones industriales y agrícolas, así como vehículos, lo que ha provocado grandes incendios y heridas a varias personas.

El ataque ha incluido la quema de tiendas de campaña pertenecientes a una comunidad beduina que vivía en la zona, mientras que los colonos han lanzado piedras a los presentes. Según WAFA, los militares israelíes han irrumpido en el lugar para brindar protección a los colonos, persiguiendo a los palestinos que intentaron hacer frente al ataque.

Las operaciones del Ejército de Israel y los ataques de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este han dejado más de un millar de palestinos muertos desde que este tipo de acciones se hayan incrementado desde el 7 de octubre de 2023, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.

Según los datos de Naciones Unidas, en 2024 se registró la muerte de cerca de 500 palestinos, mientras que en lo que llevamos de año han notificado el fallecimiento de más de 210 personas en el contexto de la ocupación y el conflicto.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha constatado más de 260 ataques de colonos israelíes en Cisjordania durante octubre de 2025, en lo que se trata de un récord mensual desde el comienzo de los registros de este departamento de la ONU, allá por 2006.