Principales titulares de los periódicos para el martes 11 de noviembre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El obispo de Cádiz cancela su agenda tras la denuncia de pederastia"

-- "Feijóo reprocha a Sánchez que defienda la inocencia del fiscal general"

EL MUNDO

-- "La mayoría absoluta de los españoles ve culpable al fiscal general"

-- "Padres que hacen de médicos y atención distinta en cada CCAA"

ABC

-- "Defensa compra a dedo un avión turco de 3.000 millones tras reunirse Sánchez y Erdogan"

-- "Las familias serán multadas si no evalúan los riesgos laborales de sus empleadas domésticas"

LA RAZÓN

-- "Valencia: un relevo sin peajes en violencia de género"

-- "Feijóo lanza su órdago a Rabat: 'Melilla es y será España'"

LA VANGUARDIA

-- "Plan para invertir 1.000 millones en aplicar la IA a la economía catalana"

-- "Trump doblega a los demócratas y se reabrirá el Gobierno de EE.UU."

EL PERIÓDICO

-- "Illa elige China como socio prioritario para la política exterior de Catalunya"

-- "El Gobierno considera que la visita de los Reyes a Chengdú y Pekín es favorable tanto para España como para la UE"

