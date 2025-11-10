Ilia Topuria disfruta la noche madrileña entre amigos y famosos en medio de rumores de ruptura con Giorgina Uzcátegui

El conocido boxeador Ilia Topuria se encuentra en el foco mediático tras los rumores sobre su posible ruptura con Giorgina Uzcátegui, con quien mantenía una relación desde hace varios años. Sus seguidores comenzaron a sospechar del distanciamiento cuando ambos dejaron de seguirse en redes sociales y eliminaron casi todas sus fotografías juntos, alimentando las especulaciones sobre una crisis sentimental en la pareja. Aunque ninguno ha confirmado oficialmente la separación, las señales y el silencio de ambos protagonistas refuerzan la idea de que atraviesan un momento personal delicado.

En este contexto, Topuria ha reaparecido en Madrid para salir a cenar con un grupo de amigos, completamente escoltado y evitando cualquier declaración sobre su situación sentimental. Al ser preguntado por los medios, el luchador hizo el gesto de cremallera en la boca con la mano, indicando que no iba a responder sobre la posible ruptura con Giorgina. Esta discreción reafirma su intención de mantener su vida privada al margen de la exposición pública.

Durante la velada, el boxeador compartió risas y complicidad con Mar Saura, Eva Longoria, Vicky Martín Berrocal y María Bravo, quienes posaron animadas y simpáticas en el photocall del restaurante. Entre los asistentes también se encontraba Javier Revuelta, marido de Mar Saura, contemplando la animada charla de su esposa con sus amigas. El ambiente desenfadado contrastó con la expectación mediática, centrada en observar cualquier señal sobre el estado sentimental del boxeador.

Pese a la presión de la prensa, Topuria no ofreció ningún detalle sobre su relación y se mantiene enfocado en sus proyectos profesionales y familiares. El silencio, tanto suyo como de Giorgina Uzcátegui, deja abierta la incógnita sobre el futuro de la pareja, alimentando los rumores en las redes.