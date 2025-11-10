El Ejército de Pakistán mata a una veintena de terroristas en el oeste del país

El Ejército de Pakistán ha informado este lunes de que ha matado a una veintena de supuestos terroristas en varias operaciones llevadas a cabo en la provincia de Jíber Pastunjua, cerca de la frontera con Afganistán, en medio de las tensiones entre ambos países y el nulo avance de las conversaciones.

La Oficina de Información del Ejército (ISPR) paquistaní ha indicado que durante el fin de semana las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una operación de Inteligencia en el distrito de Waziristán Norte en la que atacaron un supuesto escondite y mataron a ocho personas.

En una segunda operación, en esta ocasión en el distrito de Darra Adam Jel, "neutralizaron eficazmente" a otros doce terroristas "tras un intenso intercambio de disparos", según reza un comunicado del ISPR publicado en su página web.

Por otro lado, las tropas han frustrado este lunes un ataque contra un campus militar, el Cadet College Wana, ubicado en el distrito de Waziristán Sur, en unos hechos que se han saldado con la vida de dos terroristas.

"Los asaltantes intentaron vulnerar el perímetro de seguridad, pero sus nefastos planes fueron rápidamente frustrados por la respuesta de nuestras tropas. En su desesperación, los atacantes estrellaron un vehículo cargado de explosivos contra la puerta principal, provocando su derrmbe y daños a la infraestructura adyacente", ha explicado.

Los uniformado han "eliminado" a dos terroristas "vinculados con India", sin embargo, otros tres han "logrado entrar en el recinto y han quedado acorralados". "Escondidos en el edificio, están en contacto con sus líderes en Afganistán y reciben órdenes", ha señalado, acusando así a los talibán de estar detrás del ataque.

Asimismo, ha agregado que los militares están llevado a cabo una "operación de limpieza para eliminar" a cualquier otro terrorista en la zona y ha dicho que, en el marco de su "implacable campaña antiterrorista", continuarán "a todo ritmo para eliminar la amenaza del terrorismo patrocinado y apoyado por extranjeros del país".