Las exportaciones chinas suben un 9,8 % interanual en abril y las importaciones, un 20,6 %

Pekín, 9 may (EFE).- El valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo aumentó un 9,8 % interanual en abril hasta unos 2,48 billones de yuanes (364.665 millones de dólares, 309.163 millones de euros), volviendo de esta forma a terreno positivo tras la contracción del 0,7 % interanual registrada en marzo.

Las cifras publicadas este sábado por la Administración General de Aduanas del país asiático apuntan a su vez a un incremento del 20,6 % interanual en las importaciones, que se situaron en unos 1,9 billones de yuanes (279.380 millones de dólares, 236.859 millones de euros).

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Así, el superávit comercial chino en abril fue de 585.690 millones de yuanes (86.121 millones de dólares, 73.013 millones de euros), lo que supone una reducción del 15,12 % con respecto al mismo mes de 2025, según cálculos efectuados por EFE.

Las exportaciones chinas denominadas en yuanes habían cedido un 0,7 % interanual en marzo, mientras que las importaciones habían experimentado un alza interanual del 23,8 % ese mismo mes.

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En el cuarto mes del año, los intercambios de China con otros países sumaron unos 4,38 billones de yuanes (644.056 millones de dólares, 546.022 millones de euros), un incremento interanual del 14,2 %.

Aduanas también presentó hoy los datos del comercio exterior denominados en dólares, utilizados como referencia por los analistas internacionales y que habitualmente presentan divergencias frente a los divulgados en la divisa china debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio.

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En la moneda estadounidense, las ventas al extranjero aumentaron un 14,1 % hasta unos 359.440 millones de dólares, mientras que las importaciones se dispararon un 25,3 % y alcanzaron unos 274.620 millones de dólares.

Ambos datos quedan muy por encima de los pronósticos de los analistas, que anticipaban un incremento interanual del 7,9 % de las exportaciones y del 15,2 % de las importaciones en el cuarto mes de 2026. EFE

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