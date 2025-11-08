Agencias

Los Memphis Grizzlies de Santi Aldama le pasan su crisis a los Dallas Mavericks

El ala-pívot español Santi Aldama aportó 16 puntos este sábado --de madrugada en España-- a la victoria de su equipo, los Memphis Grizzlies, por 118-104 frente a los Dallas Mavericks en su segundo partido de la Emirates NBA Cup, mientras que su compatriota Hugo González no anotó en la derrota de sus Boston Celtics por 123-110 ante los Orlando Magic.

En el FedExForum de Memphis, los locales se escaparon en el marcador mediado el primer periodo y al descanso su ventaja ya era considerable (74-51). Enl a segunda mitad del encuentro siguió la dinámica positiva para los de Tennessee, que amarraron el triunfo gracias sobre todo a los 21 puntos y las 13 asistencias de su controvertida estrella Ja Morant.

Con 18 puntos, Max Christie fue el máximo anotador de unos Mavericks que hilvanaron su cuarta derrota y se quedaron con balance de 0-1 en el Grupo B de la Conferencia Oeste, mientras que los Grizzlies cortaron su mala racha para situarse en dicho grupo con un balance de 1-1.

Por su parte, el alero Hugo González atrapó cuatro rebotes y dio una asistencia en sus 8:49 sobre la cancha del Kia Center de Orlando. Los Celtics fueron a remolque desde el primer cuarto y, aunque remontaron tras el descanso, en el desenlace sucumbieron ante unos Magic liderados por Franz Wagner con 27 puntos, seis rebotes y seis asistencias.

Entre los visitantes destacó Jaylen Brown por sus 32 puntos y nueve rebotes, pero conjunto de Boston encajó su primera derrota en el Grupo B de la Conferencia Este y ahora luce un registro de 1-1; en cambio, los de Orlando se estrenaron en este torneo copero con victoria y coliderato provisional.

Dentro del mismo grupo, los Nets entrenados por el español Jordi Fernández cayeron en casa ante los Detroit Pistons por 107-125. Pese a que en sus filas Michael Porter Jr. logró 28 puntos y cinco rebotes, fue la novena derrota de la franquicia de Brooklyn en sus últimos seis partidos, sufriendo 34 puntos y 10 asistencias de Cade Cunningham.

