El Real Madrid confirma el fichaje de la delantera neerlandesa Lineth Beerensteyn hasta 2029

El Real Madrid CF confirmó este martes el fichaje de la experimentada delantera neerlandesa Lineth Beerensteyn por las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029, en lo que es el tercer refuerzo tras los de las centrocampistas Elisa Senss y Andreia Jacinto.

El conjunto madridista se refuerza en su parte ofensiva con una futbolista con mucha experiencia al más alto nivel, tanto en clubes como con su selección, con la que se proclamó campeona de Europa en 2017 y subcampeona del mundo en 2019.

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Beerensteyn empezó su carrera en su país y con el ADO Den Haag conquistó dos Copas de Holanda antes de pasar al Twente en 2016. Un año más tarde, firmó por el Bayern Múnich alemán, donde ganó una Bundesliga, y tras cinco temporadas en el conjunto bávaro se marchó a Italia para militar en la Juventus.

En 2024 regresó a Alemania para firmar por el Wolfsburgo, donde fue la máxima goleadora de la competición en su primera temporada y con el que este año se midió al Real Madrid en el Alfredo di Stéfano en la fase de liga de la Liga de Campeones, con derrota por 2-0.

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