Tareq Baconi: El plan de paz de Gaza es continuación del genocidio por medios burocráticos

Barcelona (España), 16 jun (EFE).- "El plan de paz de Gaza es una continuación del genocidio por medios burocráticos o diplomáticos", asegura en entrevista con EFE el investigador jordano Tareq Baconi, profesor visitante en el Instituto de Oriente Medio de la Universidad de Columbia y en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

El escritor explica durante una visita a la ciudad de Barcelona (noreste de España) para promocionar su libro 'Hamás. Auge y pacificación de la resistencia palestina' (editado por Capitán Swing) que "las negociaciones del alto el fuego han dado un giro y se han convertido en una condición imposible", ya que Israel ha desoído sus obligaciones de la primera fase del plan de paz.

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El acuerdo de finales de 2025 implicaba una primera fase en la que Hamás liberaría a todos los rehenes e Israel permitiría la entrada de ayuda humanitaria e iniciaría la retirada militar en Gaza, tras lo que comenzarían las negociaciones de la segunda y tercera fase.

"Hamás, al igual que todos los palestinos que han estado siguiendo las negociaciones de alto el fuego durante las últimas dos décadas, sabía que las conversaciones se detendrían en la primera fase y que Israel haría todo lo posible por no pasar a la segunda, por lo que las negociaciones de alto el fuego fracasarían", incide Baconi.

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Según el investigador, Hamás se inclinó por esta opción "debido a la duración del genocidio y a la violencia extrema", y buscó cobijo bajo el ala de los Estados Unidos, ya que en un principio contaba con el apoyo de Catar y Egipto y "la garantía de la Administración Trump" de que Israel llevaría a cabo el plan.

"Esto no ha sucedido. Ahora, en lugar de obligar a Israel a permitir la entrada de ayuda humanitaria o a retirarse, el texto del alto el fuego gira en torno al desarme, estableciendo que nada de esto puede suceder hasta que Hamás se desarme por completo", añade el académico, por lo que considera que "nos encontramos en medio de un plan de genocidio continuado bajo una estructura de paz".

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En otras palabras: "Un genocidio por medios burocráticos o diplomáticos".

Esta idea entronca con una de las líneas de pensamiento del investigador, quien cree que "es imposible plantearse desmantelar por completo a Hamás desde el punto de vista militar a menos que se aniquile a toda la población palestina".

"Si hablamos de derrotar militarmente a Hamás, estamos hablando de genocidio, porque se trata de una fuerza guerrillera que está arraigada en Palestina", comenta Baconi, que también considera que un grupo armado beneficia al relato del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

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En cuanto a los ataques del 7 de octubre de 2023, el escritor ve el ataque de Hamás como una vía para "volver a situar a Palestina en la escena internacional"; una decisión que, si bien logró sus objetivos, conllevó varios "errores de cálculo".

"Hamás subestimó lo fragmentados que están los palestinos en la Palestina histórica, de modo que incluso cuando comenzó el genocidio, los palestinos de 1948 y de Cisjordania no se levantaron", comenta Baconi, a lo que suma que "los países árabes, salvo Irán e Hizbulá en el Líbano, no se movilizaron en apoyo de Palestina".

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"Creo que Hamás calculó mal ambas suposiciones, pero el mayor error de cálculo fue pensar que la comunidad internacional detendría a Israel", sentencia el escritor jordano.

"Más allá de Hamás o los palestinos, gran parte de la población mundial se ha visto sorprendida por lo lejos que se ha permitido llegar a Israel y lo lejos que sigue llegando sin ningún tipo de resistencia por parte de la comunidad internacional", añade.

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Si bien la Unión Europea mantiene muchos acuerdos preferenciales con Israel y países como Alemania, Reino Unido o Francia siguen tomando posturas proisraelíes, Baconi celebra que España "haya dado pasos concretos y prácticos para mostrar su apoyo a Palestina y para poner en marcha medidas destinadas a exigir responsabilidades a Israel".