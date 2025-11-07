Agencias

Al menos cinco muertos y medio millón de evacuados por el tifón 'Kalmaegi' en Vietnam

Las autoridades de Vietnam han informado este viernes de que al menos cinco personas han muerto y más de medio millón han tenido que ser evacuadas en la zona costera de Binh Dinh, en el este del país, a causa de los estragos provocados por el tifón 'Kalmaegi', que tocó tierra esta semana tras dejar más de un centenar de víctimas mortales a su paso por Filipinas.

En total, se estima que unas 2.600 viviendas han sufrido graves daños en la zona, donde la población ha tenido que hacer frente además a cortes en el suministro eléctrico debido a las fuertes precipitaciones.

El servicio ferroviario se ha visto interrumpido, así como los vuelos, que han sido suspendidos en su mayoría. Las autoridades han pedido a la población permanecer en el interior de sus viviendas a pesar de que la tormenta parece ir perdiendo fuerza.

Los meteorólogos, sin embargo, han apuntado a que podrían registrarse graves inundaciones durante los próximos días, por lo que ha pedido permanecer alerta y extremar las precauciones.

