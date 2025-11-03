Agencias

La UE, la OMS, y otros organismos, urgen al enfoque 'Una Sola Salud' ante el aumento de crisis climáticas y sanitarias

Guardar

El Grupo de Trabajo Interinstitucional de la Unión Europea (UE) sobre Una Sola Salud y el Diálogo Cuatripartito de Europa y Asia Central, en el que se encuentra entre otros organismos internacionales, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), y la Organización Mundial del la Salud (OMS), han hecho un llamamiento conjunto a reforzar la cooperación internacional para hacer frente a las amenazas interconectadas que afectan a la salud humana, animal y ambiental.

Concretamente esta iniciativa parte de cinco agencias de la UE con mandato técnico y científico en materia de sostenibilidad ambiental, salud pública y seguridad alimentaria; y 9 organizaciones internacionales que, con motivo del Día Mundial de 'Una Sola Salud', formulan 4 recomendaciones clave y hacen un llamamiento a la acción a nivel nacional, regional y mundial para impulsar la implementación de este enfoque.

"Como representantes del Grupo de Trabajo Interinstitucional de la Unión Europea (UE) sobre Una Sola Salud y del Diálogo Cuatripartito de Europa y Asia Central, reconocemos conjuntamente la urgencia de abordar los riesgos que afectan la salud humana, animal, vegetal y ambiental. Estos riesgos, intensificados por el cambio climático, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, los cambios en el uso del suelo, las complejas cadenas alimentarias y el aumento del comercio y los viajes, exigen medidas de prevención y respuesta más sólidas e integradas", señalan en un comunicado.

Así, hacen un llamamiento a todas las partes interesadas -gobiernos, otras instituciones (incluidas las financieras), la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado- para que intensifiquen su compromiso con el avance de este enfoque y proponen mejorar la coordinación global y regional, para garantizar la armonización en la aplicación del Marco de Acción Interinstitucional de la UE sobre 'Una Salud' y el Plan de Acción Conjunto Cuatripartito sobre 'Una Salud', "reforzando la solidaridad global y regional para abordar los desafíos sanitarios transfronterizos".

Invertir en una gobernanza más sólida de 'Una Salud' y un liderazgo colaborativo y para ello es necesario una mayor inversión para fortalecer las capacidades institucionales, promover la toma de decisiones inclusiva y fomentar modelos de liderazgo colaborativo; integrar el enfoque 'Una sola salud' en los sistemas de gobernanza nacionales y subnacionales mediante legislación, financiación sostenida y marcos normativos favorables; y aprovechar la evidencia para respaldar la inversión estratégica en enfoques de 'Una Sola Salud'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

HRW denuncia negligencias de la Policía en la investigación de la redada letal del martes en Río de Janeiro

HRW denuncia negligencias de la

La periodista Maribel Vilaplana llega a los juzgados para declarar por su comida con Mazón el día de la dana

La periodista Maribel Vilaplana llega

Microsoft Edge incorpora sensores para detectar en tiempo real las estafas a página completa y bloquearlas más rápido

Microsoft Edge incorpora sensores para

Detenido en Letonia un supuesto espía que recababa información militar para Rusia

Detenido en Letonia un supuesto

Investigadores de la UPM avanzan en una innovadora tecnología que aumenta la capacidad de red para la conducción remota

Investigadores de la UPM avanzan