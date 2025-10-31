UBS: reto para Sheinbaum alentar la inversión privada y salvaguardar el Estado de derecho

Ciudad de México, 30 oct (EFE).- El reto clave de cara al futuro para la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (2024-2030) será mantener la prudencia fiscal, fomentando al mismo tiempo un entorno que aliente la inversión privada y salvaguarde el Estado de derecho, indicó el banco suizo UBS en su más reciente análisis.

"Si se preservan la estabilidad institucional y la confianza de los inversores, México sigue bien posicionado para beneficiarse de la próxima fase de la integración norteamericana", apuntó el reporte 'Invirtiendo en México: evaluación del primer año de mandato de Sheinbaum', distribuido este jueves y cuyos autores son los estrategas de UBS Alejo Czerwonko, Gabriela Soni y Laura Assis.

Sobre el primer año de Sheinbaum, quien llegó al poder el 1 de octubre de 2024, el análisis consideró que "se ha caracterizado por la estabilidad y la transición" y su administración ha avanzado hacia una gobernanza "más institucional y tecnocrática", al tiempo que sorteaba las limitaciones fiscales, los problemas de seguridad y las cambiantes condiciones externas.

"La consolidación fiscal ha contribuido a preservar la credibilidad macroeconómica, pero también ha lastrado el crecimiento y el impulso de la inversión", señaló UBS.

También dijo que los cambios a nivel institucional "han sido objeto de un escrutinio más minucioso" y que la reciente aprobación de la reforma de la Ley de Amparo, que limita la capacidad de los tribunales para suspender actos administrativos, y la restructuración del Poder Judicial tras las elecciones del 1 de junio "han suscitado dudas sobre el equilibrio de poderes y la seguridad del entorno empresarial".

"Estos cambios podrían afectar a la confianza de los inversores, especialmente en los sectores que dependen de permisos, concesiones o aprobaciones regulatorias", expuso el banco suizo.

Acerca de las nuevas reformas institucionales, especialmente de la Ley de Amparo, aunque se ha acogido con satisfacción a un enfoque más tecnocrático, UBS dijo que "han suscitado inquietud acerca del Estado de derecho y de la seguridad jurídica, ambos cruciales para mantener la inversión privada de cara a la revisión del T-MEC en 2026".

Mientras que sobre la relación con Estados Unidos, el reporte apuntó que la política exterior de Sheinbaum ha sido "pragmática y transaccional", y frente a una administración estadounidense, encabezada por el presidente Donald Trump, "centrada en medidas más duras contra las drogas y la migración, México ha enfatizado la cooperación al tiempo que defiende la soberanía".

Recordó que las autoridades han entregado a sospechosos de alto perfil, han aumentado las incautaciones (especialmente fentanilo) y han desplegado fuerzas adicionales en la frontera México-EE.UU., "medidas destinadas a reducir el riesgo de acciones y aranceles unilaterales de Estados Unidos".

En tanto, a nivel nacional, explicó UBS, Sheinbaum "se ha alejado de la postura más conciliadora de su predecesor (el expresidete Andrés Manuel López Obrador, 2018-2024) fortaleciendo la arquitectura de seguridad y nombrando operativos experimentados para puestos de alto nivel.

"Los datos oficiales muestran notables disminuciones en las tasas de homicidios, aunque las desapariciones han aumentado y persisten focos de violencia intensa, lo que destaca la fragilidad de los avances recientes".

UBS también indicó que el peso sigue ofreciendo un perfil de riesgo-rendimiento favorable, con estimaciones de 18, pesos por dólar hacia el tercer trimestre de 2026, mientras que los bonos soberanos y corporativos en dólares presentan potencial de desempeño superior frente a pares con calificación similar.