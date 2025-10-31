Agencias

Hegseth dice que a EE.UU le preocupa Taiwán frente a ministro de Defensa chino

Por Newsroom Infobae

Guardar

Kuala Lumpur, 31 oct (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió en una reunión con el ministro de Defensa de China, Dong Jun, este viernes en Kuala Lumpur que a Washington le preocupan las acciones de China en Taiwán, isla autogobernada que Pekín no descarta invadir.

"Hoy me he reunido con el ministro de Defensa Dong Jun (...). Fue una reunión constructiva y positiva. He destacado la importancia de mantener un equilibrio de poder en el Indopacífico y enfatizado las preocupaciones de EE.UU. acerca de las actividades de China alrededor de Taiwán", publica Hegseth en su cuenta de X.

El encuentro tuvo lugar en los márgenes de una reunión ministerial de Defensa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) con sus socios en Kuala Lumpur, un día después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, se reuniera con su par chino, Xi Jinping, y no hablaran de Taiwán, según dijo el republicano.

Temas Relacionados

EFEinternational relationsmeeting

Últimas Noticias

1-1. Alajuelense, a la final contra Xelajú tras vencer a Olimpia en tanda de penaltis

Infobae

Ana Torroja se sincera sobre una posible vuelta de Mecano tras el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Ante el auge del regreso de referentes del pop español, la artista revela que la posibilidad de una reunión con los hermanos Cano parece remota, aunque mantiene una ligera esperanza para los seguidores que aún sueñan con revivir ese legado

Ana Torroja se sincera sobre

Dos muertos y decenas de heridos por balas de la Policía de Tanzania en protestas por las elecciones

Dos muertos y decenas de

El Tribunal Electoral de Costa Rica acusa al presidente de "amenazar la estabilidad" por críticas a la corte

El Tribunal Electoral de Costa

Fuerza Armada de Venezuela destruye dos avionetas supuestamente vinculadas al narcotráfico

Infobae