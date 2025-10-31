Hegseth dice que a EE.UU le preocupa Taiwán frente a ministro de Defensa chino

Kuala Lumpur, 31 oct (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió en una reunión con el ministro de Defensa de China, Dong Jun, este viernes en Kuala Lumpur que a Washington le preocupan las acciones de China en Taiwán, isla autogobernada que Pekín no descarta invadir.

"Hoy me he reunido con el ministro de Defensa Dong Jun (...). Fue una reunión constructiva y positiva. He destacado la importancia de mantener un equilibrio de poder en el Indopacífico y enfatizado las preocupaciones de EE.UU. acerca de las actividades de China alrededor de Taiwán", publica Hegseth en su cuenta de X.

El encuentro tuvo lugar en los márgenes de una reunión ministerial de Defensa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) con sus socios en Kuala Lumpur, un día después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, se reuniera con su par chino, Xi Jinping, y no hablaran de Taiwán, según dijo el republicano.