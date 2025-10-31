Agencias

Airbus de JetBlue aterriza de emergencia en Florida y deja pasajeros heridos, según medios

Por Newsroom Infobae

Guardar

Nueva York, 30 oct (EFE).- Varios pasajeros resultaron heridos luego de que un Airbus de la aerolínea JetBlue, que se dirigía de México a Nueva Jersey, se vio forzado a hacer un aterrizaje de emergencia en Tampa (FL, EE.UU.), según informan varios medios.

El Airbus 320 salió del Aeropuerto Internacional de Cancún (México) con destino al Aeropuerto Internacional Newark Liberty y empezó a perder altura, por lo que tuvo que desviarse a Tampa, donde aterrizó poco antes de las 2.30 de la tarde, hora local (6.30 GMT).

JetBlue informó que la aeronave experimentó una caída de altitud y que el "personal médico recibió a los pasajeros y a la tripulación, y aquellos que necesitaban atención adicional fueron trasladados a un hospital local", aunque no indicó el número de pasajeros afectados.

La aerolínea añadió además que la nave fue retirada de servicio para su inspección y que llevará a cabo una investigación para determinar lo sucedido.

De acuerdo con aviationnews.eu, informes preliminares apuntan a que el problema involucró a uno de los sistemas de control de vuelo del avión, componentes esenciales para gestionar la estabilidad y la dirección de la aeronave.

El portal indica además que el Airbus se desvió a Florida como medida de precaución por la seguridad de los pasajeros y que notificó, a los servicios de emergencia, que estaban en alerta al aterrizar. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Fiscalía de Colombia registra la sede del partido de Petro por presunta financiación irregular de campaña

La Fiscalía de Colombia registra

La música criolla celebra su jarana en Lima, en franca resistencia contra zombis y brujas

Infobae

La Filarmónica de Mujeres de Bogotá acompañará a Shakira sobre el escenario del Vive Claro

Infobae

Las fotografías de las abuelas reviven gracias a la IA en el Altar de Muertos de Madrid

Infobae

Rubén Blades: "Escribo sobre la gente; soy de izquierdas, pero no de la de los dictadores"

Infobae