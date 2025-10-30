Así es 3I/Atlas, el cometa interestelar que revela secretos del cosmos: Tiene un núcleo de entre 10 y 30 km de diámetro

El cometa interestelar 3I/Atlas tiene un núcleo estimado entre 10 y 30 kilómetros de diámetro, viaja a una velocidad superior a 68 km/s (unos 245.000 km/h) durante su paso por el interior del sistema solar y su órbita es hiperbólica (no pertenece al sistema solar).

Se trata de un acontecimiento científico excepcional que ofrece una oportunidad única para comprender los orígenes del universo y refuerza el papel de España en la investigación astronómica internacional.

3I/Atlas (C/2025 N1) es el tercer objeto confirmado proveniente de fuera del sistema solar. Fue descubierto el 1 de julio de 2025 por la red ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Chile. Su estudio permite observar material que se formó en otro sistema estelar.

Se considera un cometa interestelar porque su órbita hiperbólica demuestra que el asteroide no forma parte del Sistema Solar, sino que procede del espacio interestelar, al que retornará tras pasar rápidamente por nuestro sistema. Antes del 3I/ATLAS solo se habían detectado dos visitantes de este tipo: 'Oumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019).

Se espera que el cometa alcance su punto más cercano a la Tierra este jueves. Tras su paso, abandonará definitivamente el sistema solar y continuará su viaje por el espacio interestelar.

El cometa 3I/ATLAS no supone ningún riesgo para la Tierra, ya que su máxima aproximación será de unos 270 millones de kilómetros, una distancia segura.

Alcanzará su perihelio (el punto más cercano al Sol) cuando pase a unos 210 millones de kilómetros, cerca de la órbita de Marte. En ese momento, mostrará su mayor actividad y brillo, siendo visible con telescopios profesionales.

El seguimiento del cometa 3I/ATLAS es fruto de una amplia colaboración internacional en la que participan la Agencia Espacial Europea (ESA), la NASA, la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN), de la que forman parte varios observatorios españoles: Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC); Parque Astronómico del Montsec; Observatorio La Cañada; Observatorio Paus; y Light Bridges SL.

La red IAWN, coordinada por Naciones Unidas, ha organizado una campaña mundial de observación entre el 25 de noviembre de 2025 y hasta el 27 de enero de 2026, en la que España participa activamente a través de la Agencia Espacial Española (AEE) y de distintos centros nacionales.

El IAC tiene un papel protagonista en la investigación de 3I/Atlas. Desde los observatorios del Teide y Roque de los Muchachos, utiliza telescopios como ATLAS-Teide, TST, TTT y el Gran Telescopio Canarias (GTC) para confirmar su órbita y caracterizar al asteroide, analizando su composición y midiendo su actividad. Además, colabora con la Universidad Complutense de Madrid en la interpretación de los datos espectrales.

El estudio de su espectro y dinámica permitirá conocer su edad, composición química y posible origen galáctico. Según estimaciones preliminares, podría proceder de un sistema estelar formado varios miles de millones de años antes que el nuestro.

Estudiar este tipo de cometas es importante porque contienen material primigenio de otros sistemas estelares, formado antes incluso que el Sol. Su análisis ofrece pistas sobre cómo nacen los planetas y las estrellas en distintas regiones de la galaxia, y ayuda a comprender la diversidad del cosmos.

3I/Atlas refuerza la capacidad de la comunidad científica internacional para colaborar ante fenómenos únicos y demuestra cómo la ciencia española contribuye al conocimiento global del universo. Cada nuevo visitante interestelar amplía nuestra comprensión del origen, evolución y diversidad del universo.