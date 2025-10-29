Agencias

Yihad Islámica reconoce como suyos los tres palestinos muertos en una incursión israelí en Yenín, Cisjordania

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las brigadas Saraya al Quds, el brazo militar de Yihad Islámica, han asegurado este martes que los tres palestinos asesinados en la noche anterior en una incursión israelí en Yenín, Cisjordania, pertenecían a sus filas, siendo uno de ellos un comandante del grupo armado.

"Lamentamos la muerte del comandante mártir Ziad Naser Muhamad al Yaas, del muyahidín mártir Ahmad Azmi Arif Nashriti y del mártir Abdul Wahab Hasán Abdul Wahab al Alaqma, quienes fueron martirizados tras participar en un enfrentamiento armado durante varias horas con fuerzas enemigas que los sitiaron dentro de una cueva en la ciudad de Kafr Qud, al noroeste de Yenín", ha afirmado la organización en un comunicado recogido por el diario 'Filastín', ligado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El reconocimiento ha llegado hacia el final de la misma jornada en la que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la agencia de Inteligencia del país, el Shin Bet, han anunciado este martes un ataque conjunto con la Fuerza Aérea y la Policía israelíes en el que han matado a tres "terroristas" palestinos en la gobernación de Yenín.

Tanto Yihad Islámica como Hamás y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) han condenado la operación israelí, denunciando en un contexto más amplio la política israelí en Cisjordania y sus incursiones en el territorio palestino, sumadas a las demoliciones, y han prometido que la resistencia contra las operaciones israelíes continuará.

Naciones Unidas afirmó la semana pasada que más de un millar de palestinos han muerto en Cisjordania por acciones violentas atribuidas a las FDI o a colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos destacó que esta cifra --que incluye a 213 menores de edad-- supone ya el 43 por ciento de todos los palestinos muertos a manos de las tropas de Israel y colonos en Cisjordania en las últimas dos décadas, en una muestra del aumento de los ataques, que había empezado ya incluso antes del 7-O.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las temperaturas seguirán en descenso este lunes, con avisos en Andalucía por lluvias

Según la Agencia Estatal de Meteorología, se prevén lluvias intensas en puntos de Andalucía y alerta por oleaje en Girona y Tarragona, mientras se esperan intervalos nubosos, ligeros ascensos y descensos de temperatura y bancos de niebla matinales

Las temperaturas seguirán en descenso

Línea Directa gana casi 60 millones hasta septiembre, un 46% más

El grupo asegurador reportó ingresos netos de 59,7 millones de euros en los primeros nueve meses de 2025, alcanzando un alza notable frente al año anterior y superando los 843 millones en primas emitidas en ese periodo

Línea Directa gana casi 60

Miri Pérez, Tony Spina y Jessica Bueno, su reacción al descubrir que son finalistas del 'All Stars'

El jurado les comunicó en directo a los participantes la noticia que aguardaban, generando euforia y alivio entre los seleccionados, quienes agradecieron el respaldo de sus seguidores y celebraron estar un paso más cerca del objetivo final

Miri Pérez, Tony Spina y

Guterres pide una investigación por los muertos y heridos en el marco de las elecciones de Camerún

Guterres pide una investigación por

El senador colombiano Iván Cepeda es elegido candidato presidencial del Pacto Histórico

Con amplio respaldo en la votación interna, un referente de la izquierda colombiana liderará la fórmula del principal bloque oficialista, tras un proceso marcado por el contexto político, pronunciamientos presidenciales y antecedentes familiares de lucha social

El senador colombiano Iván Cepeda