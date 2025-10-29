Agencias

Polonia intercepta un avión ruso sobre el mar Báltico

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las fuerzas de seguridad de Polonia han informado este miércoles de que han interceptado un avión de reconocimiento ruso Il-20 en espacio aéreo internacional sobre el mar Báltico, unas acciones que han implicado el despliegue de varios cazas MiG-29 de la Fuera Aérea.

Las Fuerzas Armadas polacas han indicado en un comunicado que la maniobra fue realizada "con éxito" y han matizado que la aeronave rusa se encontraba realizando operaciones "sin un plan de vuelo específico y con el transpondedor apagado". No obstante, han descartado que el avión entrara en espacio aéreo polaco.

"Gracias a la alta preparación para el combate, la profesionalidad de los pilotos y el eficiente funcionamiento del sistema de defensa aérea de Polonia, las operaciones se llevaron a cabo de forma rápida, eficaz y segura", recoge el texto.

Las fuerzas polacas han reivindicado la "protección del cielo polaco, no solo como un deber sino como una misión diario de los soldados que se comprometen plenamente a proteger la seguridad del país".

"Permanecemos en constante alerta, preparados para responder a cualquier amenaza y proteger la soberanía del espacio aéreo", han asegurado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los 25 municipios con la vivienda más cara se concentran en Baleares, Andalucía, Cataluña, Euskadi y Canarias

Los 25 municipios con la

García tacha de "incompetentes" a las CCAA que insisten en no poder enviar datos de cribado por carecer del 'software'

García tacha de "incompetentes" a

EEUU comunica a sus aliados que reducirá su presencia militar en Europa, según Rumanía

EEUU comunica a sus aliados

Rusia anuncia nuevos avances en Ucrania con la toma de otra localidad en Dnipropetrovsk

Rusia anuncia nuevos avances en

Brasil- La ONU se declara "horrorizada" por la operación policial con más de 60 muertos en Río de Janeiro

Brasil- La ONU se declara