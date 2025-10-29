OPPO considera España como "un mercado crítico" para seguir creciendo y pone el foco en el público joven

El CEO de OPPO Europa, Elvis Zhou, considera que España es "un mercado crítico" para la compañía, que sirve como "puerta de entrada" para crecer en el mercado europeo y donde los consumidores están "más abiertos a probar nuevos productos". Asimismo, pone el foco en el público joven, que busca aire fresco en un sector -el de los 'smartphones'- que "se está volviendo un poco aburrido", tal y como añade el CEO de OPPO en España, Kevin Cho.

En una entrevista conjunta, en el marco del lanzamiento global de la familia OPPO Find X9 Series, que ha tenido lugar en Barcelona, los directivos han incidido en el "gran potencial de crecimiento" de la marca en el mercado europeo (después de verse obligada a abandonar algunos mercados en 2022 y 2023), con opciones para aumentar cuota de mercado, aprovechando la irrupción de la Inteligencia Artificial y las herramientas asociadas a esta tecnología en los dispositivos móviles.

En este contexto, Elvis Zhou ha señalado que el objetivo de OPPO es liderar la "democratización en el acceso a las herramientas de IA", llevando estas capacidades a todas sus gamas de producto, y ha puesto en valor su colaboración con Google en este aspecto, afirmando que "supone una ganancia para ambas partes". "Trabajamos mano a mano con ellos para traer las soluciones más disruptivas a los usuarios", ha apostillado.

ESTRATEGIA PARA ESPAÑA

Al ser preguntado por la estrategia de OPPO en España, Kevin Cho ha explicado que apuestan por una "localización total", con un producto centrado en el usuario, una propuesta de valor clara, una mayor penetración en los canales de distribución y equipos locales que "entiendan la cultura y construyan confianza" con clientes y 'partners'.

Este este sentido, ha recordado que OPPO viene trabajando con algunos de los principales actores del sector desde 2018, como es el caso de las telcos (citando a Vodafone, Orange y Telefónica), y confían en "seguir profundizando en estas alianzas" tanto en España como a nivel europeo.

Asimismo, ambos directivos han incidido en la importancia de llegar a las nuevas generaciones, que están "especialmente interesadas en las capacidades fotográficas de los teléfonos móviles". Al respecto, inciden en la experiencia que tiene OPPO en este campo y los esfuerzos a nivel de inversión que ha hecho la compañía para ofrecer especificaciones 'premium', que les llevan ahora a explorar el potencial de la fotografía computacional.