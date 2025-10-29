El tenista español Davidovich asume el reto de Zverev en octavos de París

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina superó este miércoles su segundo compromiso en el torneo de París, último Masters 1000 de la temporada, al imponerse (7-6(5), 6-4) al francés Arthur Cazaux y avanzar así a octavos de final, donde le espera el alemán Alexander Zverev.

'Foki' dejó otro poco atrás la final perdida el pasado domingo en Basilea (Suiza) en busca de darse otra oportunidad en la prestigiosa cita gala y llegando al desenlace de la temporada. Un gran 2025 para el malagueño, que ha jugado cuatro finales y en otros dos torneos ha llegado al menos a semifinales, pero con la espina de que sigue sin estrenar su palmarés de títulos.

Contra Cazaux, otro tenista local como en su debut con remontada ante Valentin Royer, supo sufrir y encontrar su mejor tenis en las dos horas de intercambio para volver a silenciar a la grada parisina. Ambos tuvieron oportunidad de romper en el primer set, pero la manga llegó a un 'tie-break' igualmente igualado, donde el español remontó para empezar por delante.

Davidovich aprovechó la dosis de confianza y la red de la primera manga para terminar de soltar su juego, lo cual le dio además una rotura temprana con la que dominar el segundo parcial. Sin hacer frente a ninguna bola de 'break' en contra, el malagueño tuvo contra las cuerdas hasta Cazaux, quien se aferró a la pista pero no pudo evitar la victoria de 'Foki' en un tenso desenlace.

En octavos de final, el español se medirá con Zverev, tercer cabeza de serie que domina el historia entre ambos con cinco victorias y solo una derrota. Davidovich, que esta semana estrena su mejor ranking ATP como número 15 del mundo, ganó al alemán en segunda ronda del Masters 1000 de Canadá en 2023.