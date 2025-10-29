Agencias

Cuba registra "cuantiosos" daños por el azote del huracán 'Melissa'

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha confirmado que la isla ha vivido "una madrugada muy compleja" por el azote del huracán 'Melissa', que ha provocado "daños cuantiosos" especialmente en la zona oriental del país, donde han sido evacuadas unas 735.000 personas.

El mandatario ha explicado en redes sociales que durante toda la noche ha estado en contacto con los dirigentes regionales y "se mantiene el control sobre la situación". "Nos hemos preparado para el peor escenario y las medidas han sido efectivas", ha resaltado.

No obstante, ha instado a la población a "no confiarse, mantener la disciplina y continuar a buen resguardado", ya que el huracán sigue sobre Cuba. "En cuanto las condiciones lo permitan", el Gobierno pondrá en marcha el plan de "recuperación", a la espera también de conocer los daños exactos.

'Melissa', que dejó varios muertos en Jamaica y llegó a alcanzar la categoría cinco en la escala de Saffir-Simpson, avanza por Cuba con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos prevé que en las próximas horas se acerque a Bahamas, donde se mantiene activada también la alerta, al igual que en Haití.

El secretario general de la ONU, António Guterres, se ha mostrado "gravemente preocupado" por los estragos del que es ya "uno de los huracanes más poderosos registrados nunca en el Atlántico", con capacidad para causar una "devastación" generalizada en distintos países de la región.

Guterres, que ha expresado su "solidaridad" con los ciudadanos y gobiernos afectados, ha subrayado el "pleno apoyo" de las agencias de Naciones Unidas para responder a la emergencia. La organización ya ha desbloqueado 4 millones de dólares del fondo de emergencia para una primera respuesta en Haití y Cuba y no descarta lanzar llamamientos específicos para pedir más fondos.

