BBVA termina de desplegar su plataforma de datos en la nube

BBVA ha culminado el despliegue global de su plataforma de datos (ADA), de forma que ya opera en todas las geografías donde BBVA tiene presencia, según ha informado este miércoles en un comunicado.

La plataforma está alojada en la nube y construida con tecnologías de Amazon Web Services (AWS). A finales del año pasado, ya completó la migración en Europa y Uruguay, así como las áreas de negocio de banca de inversión, del hólding y los segmentos de Arquitectura y de Ingeniería de Datos. En agosto, realizó el despliegue en México y Colombia.

"La plataforma ha logrado mejorar en un 40% la eficiencia operativa respecto a soluciones tradicionales. Además, potencia las capacidades analíticas de BBVA a través de herramientas avanzadas", ha afirmado la responsable global de Ingeniería de Datos, Marta Sanz.

Actualmente, la plataforma gestiona 8,4 petabytes de datos (8,4 millones de gigabytes) y da servicio a 6.500 usuarios avanzados, incluidos científicos de datos e ingenieros, junto con más de 40.000 usuarios diarios de BBVA.