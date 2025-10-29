AEMET recueda a las víctimas de la dana de 2024 un año después de la tragedia

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha recordado a las víctimas de la dana de 2024 un año después de la tragedia. "Vaya hoy nuestro recuerdo para todas las víctimas en este día especial", ha señalado el portavoz del organismo estatal, Rubén del Campo.

Del Campo ha recordado que el suceso golpeó con fuerza especialmente a la provincia de Valencia, pero que también afectó a otras regiones como el este de Castilla-La Mancha.

Asimismo, ha rememorado que ese día se batieron los récords de lluvia acumulada en España para una, seis y doce horas. Así, por ejemplo, se recogieron más de 771 litros por metro cuadrado (l/m2) en Turís (Valencia) a lo largo de la jornada. "Una situación absolutamente extraordinaria que dio lugar a una tremenda riada", ha incidido.