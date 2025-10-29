Agencias

AEMET recueda a las víctimas de la dana de 2024 un año después de la tragedia

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha recordado a las víctimas de la dana de 2024 un año después de la tragedia. "Vaya hoy nuestro recuerdo para todas las víctimas en este día especial", ha señalado el portavoz del organismo estatal, Rubén del Campo.

Del Campo ha recordado que el suceso golpeó con fuerza especialmente a la provincia de Valencia, pero que también afectó a otras regiones como el este de Castilla-La Mancha.

Asimismo, ha rememorado que ese día se batieron los récords de lluvia acumulada en España para una, seis y doce horas. Así, por ejemplo, se recogieron más de 771 litros por metro cuadrado (l/m2) en Turís (Valencia) a lo largo de la jornada. "Una situación absolutamente extraordinaria que dio lugar a una tremenda riada", ha incidido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Academia de Cine anuncia los 48 cortos que optarán a la nominación a los Goya a Mejor Cortometraje en su 40 edición

La Academia de Cine anuncia

El PP defiende a la RAE en el Congreso y señala a García Montero y Alegría destaca la labor del Cervantes con el español

El PP defiende a la

Carolina, mujer migrante que huyó de la violencia y sufrió la dana:"Nunca creí que pudiera pasar en un país como España"

Carolina, procedente de Honduras, logró salvar a un anciano durante la catástrofe que golpeó Valencia, denuncia la falta de avisos, destaca el papel de los voluntarios y valora haber conseguido la regularización tras sobrevivir a la tragedia

Carolina, mujer migrante que huyó

Irene Paredes: "Es el momento de aprovechar esta generación"

Irene Paredes: "Es el momento

Excavaciones arqueológicas revelan la posible ubicación de la histórica almadraba de Sancti Petri (Cádiz)

Excavaciones arqueológicas revelan la posible