Mueren 16 personas en Bolivia tras caer 600 metros por un barranco el autobús en el que viajaban

Por Newsroom Infobae

Al menos 16 personas han muerto y 20 han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban cayera hasta 600 metros por un barranco en una carretera próxima a la ciudad de Cochabamba, en el este de Bolivia, según ha informado la Policía de Tráfico del país.

Los habitantes de las comunidades cercanas han sido los primeros en llegar a la zona del accidente, donde el autobús, precipitado desde una zona de curvas pronunciadas y con visibilidad reducida, ha quedado destrozado, atrapando a varios de sus pasajeros, según ha recogido el diario boliviano 'El Deber'.

Las investigaciones, por ahora, se centran en dos ejes: la cantidad de pasajeros transportados por el vehículo, que según fuentes policiales sería superior a la permitida, y la conducción del chófer, de 23 años, que ha sobrevivido al accidente y está siendo investigado por exceso de velocidad e imprudencia al volante, indicios que, de probarse, podrían comportarle cargos por homicidio en accidente de tráfico y conducción temeraria.

Mientras tanto, múltiples agentes de Bomberos, Policía y Fiscalía se han desplazado al lugar de los hechos para recopilar pruebas y proceder al levantamiento de los cuerpos, a la espera de la publicación por parte de las autoridades de un balance de víctimas y un informe de los hechos actualizados.

