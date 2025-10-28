Agencias

Muere un trabajador de 57 años arrollado por un tren en Getafe

Por Newsroom Infobae

Un trabajador de 57 años ha fallecido en la madrugada de este martes tras ser arrollado por un tren en una vía férrea ubicada en la localidad madrileña de Getafe, según han informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

A las 4.40 horas, el 112 recibió una llamada alertando de que se había producido un arrollamiento de un trabajador en la vía del tren a la altura de las calles Guadalquivir y Odiel, en un polígono industrial.

Al lugar se han desplazado agentes de la Policía Nacional y una UVI móvil del SUMMA 112, que han encontrado al hombre inconsciente y en estado muy grave, en parada cardiorrespiratoria.

Pese a los intentos por reanimarlo, los servicios de emergencia solo pudieron confirmar su fallecimiento, según ha detallado 112 Comunidad de Madrid.

