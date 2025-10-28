El brazo armado de Hamás recupera los cuerpos de dos rehenes durante las operaciones de búsqueda en Gaza

El brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha anunciado este martes que durante la jornada ha conseguido recuperar de entre los escombros en la Franja de Gaza los cuerpos de dos rehenes que habían sido secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 contra Israel, en medio del frágil alto el fuego en el enclave palestino, donde el Ejército israelí ha retomado los bombardeos tras acusaciones cruzadas de violaciones del acuerdo.

Las Brigadas Ezeldín al Qasam han indicado en un breve comunicado publicado en su canal de Telegram que han "podido recuperar los cuerpos de los dos prisioneros sionistas Amiram Cooper y Sahar Baruch durante las operaciones de búsqueda que han tenido lugar hoy", sin especificar si pretenden devolverlos próximamente.

Sus declaraciones llegan horas después de que informaran de que aplazarán la entrega de los restos de un rehén hallado en las últimas hora en la Franja, en el marco de las labores de búsqueda de cadáveres en la devastación causada por la ofensiva israelí, alegando "violaciones" de Israel y de que advirtieran de que "cualquier escalada" obstaculizaría la búsqueda de sus cuerpos.

Hamás ha liberado hasta ahora a los 20 rehenes que seguían con vida y ha entregado otros 15 cadáveres, por lo que las autoridades israelíes siguen a la espera de otros trece cuerpos de secuestrados durante los ataques del 7-O, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 raptados, según el Gobierno de Israel.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los citados ataques que ha dejado hasta la fecha más de 68.500 muertos y 170.400 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se replegaron en los últimos días.