El remake Halo: Campaign Evolved llegará en 2026 y será la primera entrega de la saga en debutar en PlayStation 5

Halo Studios ha anunciado el lanzamiento de su nuevo remake Halo: Campaign Evolved, que llegará en 2026 para consolas Xbox y será la primera entrega de la saga en debutar en PlayStation, con gráficos mejorados a 4k, controles refinados y un nuevo modo cooperativo 'online' para hasta cuatro jugadores.

Este nuevo título es el remake del videojuego Halo: Combat Evolved que, lanzado en el año 2001 y desarrollado por Bungie Studios, dio inicio a la saga como una historia de disparos en primera persona en la que los jugadores se encuentran en un futuro donde la humanidad lucha contra la poderosa raza de alienígena Covenant.

Ahora, este videojuego considerado "icono cultural" se renovará con Halo: Campaign Evolved, que conservará el impacto de la campaña original y todos sus "momentos especiales", recreado en Unreal Engine con gráficos 4K, animaciones actualizadas, música remasterizada y diálogos regrabados.

Este nuevo capítulo de la franquicia llegará el próximo año 2026 y, además de su lanzamiento en consolas Xbox, debutará como la primera entrega de la saga en estar disponible para PlayStation, como ha detallado la compañía en un comunicado en Xbox Wire.

De esta forma, tanto nuevos jugadores como usuarios de toda la vida, podrán jugar a Halo: Campaign Evolved en Xbox Series X